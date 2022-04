Feyenoord om zeker vier redenen bestraft: boetetotaal loopt spuigaten uit

Donderdag, 21 april 2022 om 17:36 • Laatste update: 17:45

Feyenoord heeft opnieuw een forse boete ontvangen van de UEFA, zo laat de club via zijn eigen kanalen weten. De Rotterdammers zijn berispt door het Europese voetbalorgaan na ongeregeldheden tijdens de Conference League-thuiswedstrijd tegen SK Slavia Praag van 7 april. De boete bedraagt 70.125 euro en is het gevolg van het afsteken van vuurwerk, het blokkeren van trappen en het gooien van voorwerpen door supporters. Ook ‘misdragingen door het team’ worden aangehaald als reden.

Tijdens de kwartfinale van de Conference League tegen Slavia Praag ging het wederom mis in De Kuip. De Feyenoord-aanhang stak vuurwerk af, blokkeerden de trappen waarmee de veiligheid in het geding was en gooiden voorwerpen het veld op. Tevens ging het ook bij de staf en de spelers van de Rotterdammers mis. Op slag van rust kwam Slavia Praag tot scoren, wat volgens de Feyenoorders onrechtmatig was. Hierbij ontstond een opstootje in de spelerstunnel waar onder meer assistent-trainer Marino Pusic zich mee bemoeide. Pusic greep Slavia Praag-aanvaller Peter Olayinka bij de keel, waarna hij direct werd weggestuurd door scheidsrechter Halil Meler.

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Feyenoord op de vingers getikt wordt door de UEFA. De heeft de club uit Rotterdam, inclusief de nieuwe boete, al tien keer bestraft dit seizoen. In totaal heeft men circa een half miljoen euro in de boetepot gestopt. Feyenoord heeft zijn supporters in een statement op de eigen website opgeroepen om bij de wedstrijd tegen Olympique de Marseille van 28 april in De Kuip een volgende boete te voorkomen.

Bovendien wijst de clubleiding op het feit nog altijd een voorwaardelijke straf boven het hoofd hangt voor een Europese uitwedstrijd zonder publiek. Daarnaast stipt men aan dat verdere ongeregeldheden kunnen leiden tot nóg hogere boetes en zwaardere sancties vanuit UEFA. Voor de halve finale van de Conference League treft Feyenoord eerst Olympique Marseille in eigen huis op 28 april, waarna het een week later op bezoek gaat in de Franse havenstad.