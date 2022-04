Maguire thuis ‘ernstig bedreigd’: politie doet onderzoek naar bommelding

Donderdag, 21 april 2022 om 16:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:13

Harry Maguire is na afloop van de 4-0 nederlaag tegen Liverpool thuis ernstig bedreigd, zo schrijven onder meer the Sun en GOAL. Het incident vond plaats kort na de nederlaag van Manchester United tegen de aartsrivaal. United heeft bevestigd dat er een bedreiging is gemeld bij het huis van Maguire. De politie heeft het incident in onderzoek.

De politie werd naar het huis van Maguire gestuurd na een anonieme melding. De autoriteiten zijn op zoek naar de dader van een gemelde bommelding, zo klinkt het. "In de afgelopen 24 uur heeft Harry een ernstige bedreiging ontvangen bij hem thuis", aldus een woordvoerder van Manchester United. "Hij heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie, die de zaak nu onderzoekt." Volgens the Sun-journalist Charlie Wyett heeft Maguire de melding vanaf het eerste moment 'zeer serieus genomen'.

Volgens the Sun heeft de politie in Cheshire, waar Maguire woonachtig is met zijn vrouw en twee dochters, met speurhonden de woning van de verdediger doorzocht. "De veiligheid van zijn familie en de mensen om hem heen is uiteraard prioriteit nummer één voor Harry", voegt een woordvoerder van de familie toe. "Hij zal zich normaal blijven voorbereiden op de wedstrijd van dit weekend (tegen Arsenal, red.) en we zullen op dit moment geen verdere details geven." Het is niet voor het eerst dat Maguire het mikpunt is van bedreigingen. Eerder ontving de Engels international al doodsbedreigingen via sociale media. Echter staan deze in schril contrast met de bommelding waarover donderdag wordt bericht in Engelse media.

De kritieken aan het adres van Maguire namen gedurende het seizoen toe. De centrale verdediger stond aan de basis van een aantal spraakmakende fouten in wat voor United tot dusver een uiterst teleurstellend seizoen is gebleken. De club dreigt zelfs de Champions League mis te lopen, daar momenteel een teleurstellende zesde plek wordt bezet. Maguire wordt gezien als ongewenst uithangbord voor de problemen binnen de club. Tot overmaat van ramp werd hij ook bij de nationale ploeg getrakteerd op een fluitconcert in de vriendschappelijke interland tegen Ivoorkust.

Ook na het duel met Liverpool kon Maguire rekenen op kritiek. “De passing en het verdedigen van Maguire bij het laatste tegendoelpunt: onacceptabel. Hij is niet goed genoeg voor Manchester United", aldus Roy Keane bij Sky Sports. "Er wordt gesproken over een renovatie. Ze moeten spelers halen met kwaliteit, die getalenteerd zijn. Dat Manchester United nu om de vijfde of zesde plaats speelt, is niet te geloven. Manchester United heeft altijd geweldige karakters gehad. Robson, Pallister, Bruce, Ince, Beckham, Giggs: we wonnen niet iedere week, maar we gaven alles voor de club en hoopten dat ons talent ons over de streep zou trekken."