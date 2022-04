Feyenoord zet streep door alle nieuwbouwplannen nieuw stadion

Donderdag, 21 april 2022 om 16:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:38

Feyenoord zet voorlopig een streep door alle bouwprojecten voor een nieuw stadion, zo heeft algemeen directeur Dennis te Kloese bevestigd tijdens een speciaal ingelaste persconferentie. Uit onderzoek is gebleken dat geen van de opties op dit moment haalbaar en betaalbaar is voor de club. De Kuip krijgt een flinke renovatie en zal de komende jaren dienst blijven doen als thuishaven van Feyenoord.

"Op dit moment stoppen met nieuwbouw. Veel energie en geld aan besteed. Jammer dat het nu niet kan. Maar we moeten verder", laat Te Kloese weten tijdens de persconferentie. Definitief afscheid nemen van een nieuw stadion wil de algemeen directeur niet. "We kunnen nooit in de toekomst kijken, maar de markt laat het niet toe." Begin februari werd bekend dat Feyenoord een speciale werkgroep in het leven had geroepen om drie opties met betrekking tot een nieuwe Kuip te onderzoeken. Twee opties betroffen vernieuwbouw van het huidige onderkomen, de derde variant was een nieuw stadion aan de Maas. Dat laatste gaat dus definitief niet door voorlopig.

Eerder gaf Feyenoord aan meer tijd nodig te hebben om een beslissing over het stadiondossier te kunnen nemen. Daarom besloot de club om het project rondom Feyenoord City stop te zetten. De initiatiefnemers van het renovatieplan De Moderne Kuip hebben vorige week laten weten geen medewerking meer te zullen verlenen aan de planvorming van het stadionproject, schrijft RTV Rijnmond. De gemeente Rotterdam wil ondertussen verder met de plannen voor Feyenoord City, met of zonder stadion. De nieuw te vormen wijk moet plaats bieden aan 3700 woningen en wordt van belang geacht voor het doorontwikkelen van het achtergebleven stadsdeel Rotterdam-Zuid.

Onlangs werden twee varianten onderzocht waarbij de huidige Kuip moest worden verbouwd. De opties werden getoetst op twintig verschillende criteria, waaronder het mogelijk maken van de sportieve ambities, bieden van commerciële faciliteiten en het goed en veilig bereikbaar zijn. Ook hecht de club er waarde aan dat supporters dicht op het veld kunnen zitten. Als onderdeel van het onderzoek is Feyenoord onder meer in gesprek gegaan met supporters, die middels een enquête hun mening hebben kunnen geven. De meeste fans gaven de voorkeur aan het huidige stadion en zeiden niets te voelen voor een nieuw onderkomen. Opmerkelijk genoeg gaven vooral jonge supporters aan graag in de huidige Kuip te willen blijven.

Al meer dan tien jaar wordt er gesproken over een nieuw stadion of verbouw van de huidige Kuip. Verschillende plannen sneuvelden al voor de eindstreep. De aanhang van Feyenoord is sterk verdeeld over de plannen voor het nieuwe stadioncomplex Feyenoord City. De plannen worden door de een als een noodzakelijke stap voor de Rotterdamse club gezien, terwijl tegenstanders juist bang zijn dat de club met een te duur stadion erop achteruitgaat. De inmiddels opgestapte algemeen directeur Mark Koevermans en architect Ard Buijsen werden zelfs bedreigd.