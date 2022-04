Driessen roemt ‘stronteigenwijze’ Ten Hag: ‘Hij trekt zich niets aan van Van Gaa

Donderdag, 21 april 2022 om 16:17 • Mart Oude Nijeweeme

Valentijn Driessen adviseert Manchester United om de tijd te nemen met Erik ten Hag. De Engelse topclub kondigde donderdag de komst van de trainer van Ajax officieel aan, na weken van speculatie omtrent de openstaande vacature. Ten Hag staat volgens Driessen voor ‘de grootst denkbare uitdaging uit zijn carrière’ bij United, maar ziet de oefenmeester slagen wanneer zijn nieuwe club hem de tijd en ruimte geeft om iets op te bouwen, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.

Driessen wijst in zijn column op de beginperiode van Ten Hag bij FC Utrecht, waar hij verre van ideaal van start ging. “Willem Janssen en Mark van der Maarel stonden een maand na het aantreden van Erik ten Hag als hoofdtrainer van FC Utrecht aan het bureau van directeur Wilco van Schaik. Met deze trainer ging het niet werken, de hele spelersgroep wilde van hem af”, schetst de chef voetbal van De Telegraaf. Bij Ajax begon zijn dienstverband op een soortgelijke manier. “Na een dramatisch eerste half jaar bij Ajax waren de spelers uitgekeken op Ten Hag. Tactisch praatte hij geen onzin, maar verder... Vooral communicatief leek het nergens op en als hij zich niet zou aanpassen zouden spelers en trainer nooit op één lijn komen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een moeizame start kwam bij beide clubs echter een kanteling van de situatie nadat de in Haaksbergen geboren trainer tijd kreeg om zijn werkwijze te implementeren, weet ook Driessen. “Van Schaik zei tegen Van der Maarel en Janssen dat er iets moois in het verschiet lag als ze met hem meegingen en hij iets naar hen boog. Ook Lasse Schöne gaf aan dat de spelersgroep en Ten Hag pas op één lijn kwamen na diverse gesprekken waarin partijen elkaar overtuigden hoe het beste in elkaar naar boven te halen. De rest is geschiedenis”, somt Driessen op.

“Tijd is het toverwoord. Alleen krijg je bij Manchester United minder tijd dan het half jaar dat hem bij Ajax werd gegund. Zelfs met een driejarig contract op zak en een optie voor een vierde jaar. Daarbij komt dat hij niet de uitstraling of het verbluffende cv bezit van een internationaal gelouterde topcoach, die automatisch extra krediet en dus extra tijd verdient om Manchester United op de rails te krijgen”, zo benoemt de journalist de valkuilen bij de nieuwe baan van Ten Hag. Inmiddels is bekend dat Mitchell van der Gaag en Steve McClaren meeneemt als assistenten naar Old Trafford. Over de verdere invulling van de technische staf moet snel meer duidelijkheid komen.

“Alleen als Ten Hag korte lijnen met de beleidsbepalers heeft zoals bij Ajax en hij volledig wordt gedekt van bovenaf is er een kans van slagen. Wat hem tevens bijzonder goed van pas zou komen is als vijftien selectiespelers de club willen verlaten, zoals Rio Ferdinand eerder verkondigde. Dat zou Ten Hag ruimte bieden om de selectie naar eigen inzicht in te vullen met spelers, die zijn visie kunnen uitvoeren en voor een nieuwe gezonde dynamiek kunnen zorgen. Tenzij Ten Hag gedwongen wordt enkele commerciële aankopen te doen om de marktwaarde van Manchester United te garanderen. Dat zou bij voorbaat het failliet van Ten Hag bij United inluiden.”

Louis van Gaal

Driessen roemt Ten Hag vooral om zijn eigenwijsheid. "Hij laat zich begrijpelijkerwijs niet afschrikken door het afbreukrisico in Manchester. Of voor de waarschuwing van bondscoach Louis van Gaal om niet voor deze commerciële club te kiezen. Zoals bijna alle trainers is Ten Hag zo stronteigenwijs dat hij zichzelf als de ultieme kandidaat ziet om de Engelse grootmacht te reanimeren. De suggestie dat het allemaal niet slechter kan bij Manchester United snijdt geen hout. Dat dachten ze ook toen Van Gaal, Mourinho en Ole Gunnar Solksjaer aan het bewind kwamen. Met bijna onbeperkte financiële middelen op de transfermarkt."