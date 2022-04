Ronaldo richt zich tot Anfield in speciaal dankwoord op Instagram

Donderdag, 21 april 2022 om 15:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:45

Cristiano Ronaldo heeft via Instagram gereageerd op het applaus van de aanhang van Liverpool. De supporters op Anfield lieten zich dinsdag van hun beste kant zien door de Portugese superster een hart onder de riem te steken vanwege het overlijden van zijn zoontje. Maandag werd bekend dat Ronaldo en zijn vrouw Georgina Rodríguez een van hun twee verwachte kindjes zijn verloren.

In de zevende minuut van het duel tussen Liverpool en Manchester United (4-0) - verwijzend naar het rugnummer van Ronaldo - kreeg de aanvaller een staande ovatie in het stadion van de aartsrivaal. Bovendien zong de Liverpool-aanhang het You'll Never Walk Alone. Beelden van de hartverwarmende actie gingen al snel de wereld over. Ook Ronaldo heeft nu gereageerd. "Eén wereld... Eén sport... Eén wereldwijde familie... Bedankt, Anfield. Mijn familie en ik zullen dit moment van respect en medeleven nooit vergeten", schrijft hij donderdag op Instagram.

Ronaldo en zijn partner verloren een zoontje. Het stel was in verwachting van een twee-eiige tweeling. Het meisje is gezond ter wereld gekomen, het jongetje is overleden. Vanwege de privéomstandigheden zat Ronaldo niet bij de selectie voor het treffen met Liverpool. Het is niet bekend of hij dit weekend, als United op bezoek gaat bij Arsenal, wel weer bij de groep zit. "Familie is belangrijker dan alles", schreef United in een verklaring over de afwezigheid van Ronaldo tegen Liverpool.