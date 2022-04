OM: Rijgedrag Rai Vloet leidde tot dodelijk ongeval op A4

Rai Vloet wordt door justitie verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval, zo blijkt uit de eerste pro-formazitting tegen de voormalig middenvelder van Heracles Almelo. Vloet, tegenwoordig onder contract staand bij FC Astana in Kazachstan, veroorzaakte vorig jaar november een dodelijk ongeluk waarbij de vierjarige Gio uit Zoetermeer om het leven kwam. Vloet krijgt voorlopig zijn rijbewijs ook niet terug.

Donderdagmiddag stond een pro-formazitting over de zaak op de rol bij de rechtbank in Alkmaar. De zitting ging enkel over het vraagstuk of het rijbewijs van Vloet langer ingevorderd blijft. De rechtbank kwam tot de conclusie dat de invordering van het rijbewijs verlengd moet worden, waartegen Vloet zich niet verzette. De middenvelder was niet bij de zitting aanwezig: Vloet bevindt zich momenteel in Kazachstan, waar hij voetbalt. Uit de zitting kon wel de conclusie getrokken worden dat de officier van justitie Vloet gaat vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval en niet voor doodslag. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend.

In november vorig jaar veroorzaakte de 26-jarige Vloet een ongeluk op de A4 bij Hoofddorp, waarbij de vierjarige Gio om het leven kwam. Later bleek dat de profvoetballer met twee keer zoveel alcohol als toegestaan achter het stuur zat en tevens ruim tweehonderd kilometer per uur reed. Eerder had Vloet bij zijn toenmalige club Heracles Almelo aangegeven dat hij niet te hard reed en niet teveel alcohol had genuttigd. Zijn rijgedrag was volgens de officier van justitie 'roekeloos en zeer onvoorzichtig', zo bleek donderdag. 'In het belang van de verkeersveiligheid en met het oog op de verdenking' krijgt hij zijn rijbewijs voorlopig niet terug.

Na een korte afwezigheid bij Heracles keerde Vloet enkele weken later terug op het trainingsveld en kwam hij op 15 januari binnen de lijnen voor de club in de uitwedstrijd tegen NEC (0-0). Verschillende supportersgroepen van de club uit Almelo waren verbolgen over de terugkeer van de aanvallende middenvelder en wachtten na het duel de spelersbus op. Na gesprekken met de clubleiding werd geconcludeerd dat de positie van Vloet bij de club onhoudbaar was geworden en hij beter kon vertrekken. Eind maart kondigde FC Astana de komst van Vloet aan.