Ten Hag ‘wint eerste gevecht bij United’ en strikt ook McClaren als assistent

Donderdag, 21 april 2022 om 14:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:13

Steve McClaren wordt toegevoegd aan de technische staf van Manchester United, zo maakt The Telegraph donderdagmiddag bekend. De Engelsman gaat als assistent dienen van Erik ten Hag, wiens aanstelling eerder op de dag bekend is gemaakt. McClaren en Ten Hag werkten eerder samen bij FC Twente. "Ten Hag heeft zijn eerste gevecht bij United gewonnen door McClaren te presenteren als zijn nieuwe assistent", schrijft het dagblad.

Ten Hag fungeerde in het seizoen 2008/09 nog als assistent van McClaren bij FC Twente. Ondanks dat de Tukkers een jaar later pas kampioen werden en Ten Hag toen al naar PSV was vertrokken, zei McClaren recent in gesprek met de Daily Telegraph dat die titel nooit zonder het werk van zijn voormalig assistent bereikt had kunnen worden. “Ten Hag was van onschatbare waarde in mijn eerste jaar bij Twente. Voor zowel het individu als het team was zijn werk het beste dat ik ooit heb gezien. Zonder hem had ik het niet overleefd. Ik dacht dat ik hard werkte, tot ik Erik leerde kennen.”

McClaren is momenteel nog als adviseur verbonden aan Derby County, een functie die hij overigens eerder ook bij Maccabi Tel Aviv vervulde. Samen met Mauricio Pochettino, de huidige trainer van Paris Saint-Germain, gold Ten Hag lange tijd als voornaamste kandidaten om na dit seizoen het stokje over te nemen van interim-manager Ralf Rangnick. Donderdag werd de aanstelling van Ten Hag wereldkundig gemaakt door zowel Ajax als Manchester United. Ten Hag heeft een contract getekend voor drie seizoenen met de optie voor een extra seizoen.

Voor McClaren is United geen onbekend terrein. De voormalig hoofdtrainer van FC Twente keert na 21 jaar terug op Old Trafford. De zestigjarige Engelsman was tussen 1999 en 2001 actief als assistent van Sir Alex Ferguson bij Manchester United. Sindsdien werkte McClaren voor achtereenvolgens Middlesbrough, de Engelse nationale ploeg, FC Twente, VfL Wolfsburg, Nottingham Forest, opnieuw FC Twente, Derby County, Newcastle United, opnieuw Derby County en Queens Park Rangers.

McClaren is na Mitchell van der Gaag de tweede naam die naar buiten is gekomen als assistent van Ten Hag. De Telegraaf wist woensdag te melden dat de huidige rechterhand van Ten Hag meegaat naar United. Van der Gaag staat er goed op bij Ajax en werd zelfs even genoemd als mogelijke opvolger van Ten Hag, maar kiest dus voor een avontuur in de Premier League. "In Engeland wordt Van der Gaag gezien als een coach met veel kwaliteiten, mede omdat hij meerdere talen vloeiend spreekt en zijn opleiding als coach heeft genoten in Portugal", aldus het dagblad.