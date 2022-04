United treft ‘alternatieve regeling’ met Ajax inzake afkoopclausule Ten Hag

Donderdag, 21 april 2022 om 14:02 • Laatste update: 14:05

Manchester United heeft met Ajax een regeling getroffen wat betreft de overgang van Erik ten Hag naar Engeland, zo laten verschillende Engelse media waaronder the Guardian weten. De trainer van de Amsterdammers had een ontsnappingsclausule van twee miljoen euro in zijn contract staan, maar United heeft een alternatieve afspraak gemaakt om de overgang van Ten Hag mogelijk te maken. Wat die afspraak precies inhoudt, is niet bekend.

Het liet even op zich wachten, maar donderdag was er dan eindelijk witte rook vanuit Manchester: Ten Hag heeft officieel een contract getekend en wordt de nieuwe manager van United. Daarmee komt er na vierenhalf jaar een einde aan het dienstverband van de oefenmeester bij Ajax. In de voorbije weken werd in de media een transferclausule in het Ajax-contract van Ten Hag uitgelicht ter waarde van twee miljoen euro, maar the Red Devils lijken dit bedrag niet op tafel te hebben gelegd om hem los te weken bij zijn huidige werkgever.

De nieuwe club van Ten Hag heeft namelijk een ‘alternatieve regeling’ getroffen met Ajax, zo laten verschillende Engelse media weten. Wat deze regeling precies inhoudt is niet bekend. Het is daarmee onduidelijk welke vergoeding Ajax heeft overgehouden aan de transfer van hun trainer. Mogelijk heeft de club een hogere transfersom ontvangen dan de clausule van twee miljoen euro, maar algemeen directeur Edwin van der Sar kan ook door de goede verstandhouding met Manchester United juist genoegen hebben genomen met een minder groot bedrag.

Ten Hag geldt als definitieve opvolger van Solskjaer, die op 20 november werd ontslagen bij United na aanhoudende teleurstellende resultaten. De oefenmeester moest zijn post na een kleine drie jaar verlaten, waarna Rangnick als interim-manager werd aangesteld om het seizoen af te maken. De Duitser gaat zich vanaf komende zomer alleen nog met het technische beleid van de club bemoeien. United is bezig aan een teleurstellend seizoen. De club uit Manchester werd in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Atlético Madrid en strijdt in de Premier League samen met Arsenal en Tottenham Hotspur nog om het felbegeerde laatste Champions League-ticket.