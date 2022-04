Manchester United ‘diep onder de indruk’ van visie Erik ten Hag

Donderdag, 21 april 2022 om 13:21 • Laatste update: 14:12

De overgang van Erik ten Hag van Ajax naar Manchester United is eindelijk bevestigd door alle partijen. De Ajax-trainer is in zijn nopjes met de aanstelling bij United en roemt de historie en de passie van de fans van zijn nieuwe club. Ook sportief directeur van United John Murtough is verheugd met de komst van Ten Hag. Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, had Ten Hag graag langer bij de Amsterdammers gehouden, maar is blij voor de oefenmeester.

Ten Hag is verheugd dat de kogel eindelijk door de kerk is. "Ik ben blij dat het rond is en dat het officieel bekend is gemaakt. Die duidelijkheid is belangrijk", vertelt hij in een eerste reactie. Ten Hag maakt duidelijk dat zijn focus ook na het nieuws nog altijd bij zijn huidige werkgever ligt. “Maar ik heb nu maar één interesse en dat zijn deze laatste vijf wedstrijden. Ik wil mijn tijd hier positief afsluiten let wel, door de competitie te winnen. Daarmee kwalificeren we ons direct voor de Champions League. Ajax hoort daar."

Ook op de officiële website van zijn nieuwe werkgever laat Ten Hag weten zin te hebben in zijn nieuwe uitdaging. “Het is een grote eer om aangesteld te worden als manager van Manchester United. Ik heb enorm veel zin om aan deze uitdaging te beginnen.” De opvolger van interim-manager Ralf Rangnick benadrukt de fans te willen plezieren de aankomende jaren. “Ik ken de historie van deze grote club en de bijbehorende passie van de fans. Ik ben vastberaden om een team de ontwikkelen dat het succes kan leveren dat deze fans verdienen.”

John Murtough, sportief directeur van the Red Devils, is blij dat Ten Hag naar Engeland verhuist. "In de afgelopen vier jaar heeft Erik ten Hag zich bewezen als een van de meest opwindende en succesvolle coaches in Europa. Hij staat bekend om de aantrekkelijke en aanvallende speelwijze waarmee hij zijn teams laat spelen. Daarnaast heeft hij oog voor jeugdtalenten”, spreekt Murtough vol bewondering over de Ajax-trainer. “In onze gesprekken met Erik zijn we diep onder de indruk geraakt over zijn lange termijn visie voor Manchester United. “Erik wil met zijn drive en inzet United terugbrengen naar een hoog niveau waardoor we mee kunnen doen om alle prijzen. Ik wens Erik veel succes om het seizoen bij Ajax tot een succesvol einde te brengen en kijk er naar uit hem te verwelkomen bij Manchester United deze zomer.”

Van der Sar, vindt het jammer dat het Ten Hag-tijdperk ten einde komt bij de Amsterdammers. “Vier en een half jaar is een mooie tijd, maar we hadden Erik graag langer bij Ajax gehouden”, vertelt de directeur met een dubbel gevoel. "Hij gaat de stap maken naar een van de grootste clubs ter wereld, in een fantastische competitie. We zijn Erik veel dank verschuldigd voor wat hij tot nu toe bij Ajax heeft bereikt, maar we zijn nog niet klaar. Aan het eind van het seizoen zal ik uitgebreider terugkijken op zijn vertrek. Voor nu gaat het om de finale wedstrijden van het seizoen waarin we allemaal de landstitel mee naar huis willen nemen.”