Honderden Utrecht-fans niet naar Feyenoord: ‘Staan stijf van de dope’

Donderdag, 21 april 2022 om 11:44 • Laatste update: 11:57

De vaste busmaatschappij die fans van FC Utrecht naar uitwedstrijden vervoert heeft genoeg van het het gedrag van de supporters uit de Domstad, zo laat directeur Johan Pouw weten aan het Algemeen Dagblad. Pouw Vervoer dreigt de stekker helemaal uit de overeenkomst te trekken, waardoor de aanwezigheid van FC Utrecht-supporters aankomende zondag voor het treffen met Feyenoord in De Kuip op de tocht staat.

De touringcars van het vervoersbedrijf komen geregeld zwaar beschadigd terug na een reis met FC Utrecht-aanhangers. Zo worden tafels en banken gesloopt, wordt er urine op de bekleding teruggevonden en worden chauffeurs bedreigd. Pouw wil een statement maken door zondag met maximaal drie dubbeldekkers naar Rotterdam af te reizen, waar ze normaal gesproken met twaalf bussen zouden afreizen. Dat betekent dat zevenhonderd betalende fans niet mee kunnen reizen. “Na uitduels staat een aantal bussen noodgedwongen één of twee weken in de remise omdat er reparaties noodzakelijk zijn. Zeker in het hoogseizoen betekent dat dat bedrijfsuitjes en schoolreisjes doordeweeks in de knel komen”, zo laat directeur Pouw weten.

In november vorig jaar luidde Pouw al de noodklok bij FC Utrecht in de vorm van een brandbrief. Vijf maanden later en met weinig tot geen verandering is voor de vervoerder de maat vol. “Het is een maatschappelijk probleem, want je ziet ook elders dat een nieuwe generatie fans zich misdraagt. Maar wij vervoeren FC Utrecht en zeggen; nu is het genoeg. Onze chauffeurs zijn ook veelal fans van FC Utrecht, ook zij willen een prettige dag en iedereen netjes van A naar B vervoeren.’’ Veel chauffeurs van Pouw hebben bij hun werkgever aangegeven niet langer supporters van FC Utrecht te willen vervoeren.

Ook de supportersvereniging van FC Utrecht (SVFCU) gruwelt van de misstanden en begrijpt de houding van Pouw. “Het is bijna te gek voor woorden, maar een deel van de mensen die met een verplichte buscombi naar uitwedstrijden gaan, kan zich blijkbaar niet normaal gedragen. Iedere weldenkende supporter zal dit gedrag onbegrijpelijk vinden." Een lid van de supportersvereniging die al jaren meegaat met de uitwedstrijden van FC Utrecht bevestigt in gesprek met het Algemeen Dagblad de verhalen van Pouw. “Als je ziet wat er in de bussen gebeurt... sommige gasten staan stijf van de dope”, begint de supporter.

Flinke schadepost

“Bij Vitesse werd een chauffeur op zijn kop getimmerd. Bij een ander duel sprintte er één de bus uit zodra we in Utrecht waren. Onze eigen chauffeurs! Wat bezielt je dan? Je dupeert je eigen club. Van het geld dat dat allemaal kost kopen we een spits die wél scoort." De rekening van de gesloopte bussen komt vaak bij FC Utrecht zelf terecht. “De schade dit seizoen is al bijna 200.000 euro", zegt een woordvoerder van de club. “Dat probeert de club uiteraard te verhalen op de verantwoordelijken, maar met de mogelijkheden in onze rechtstaat is dat erg lastig. Wie wat precies doet in een groep is soms lastig te bewijzen. Het komt erop neer dat het grootste gedeelte van de schade door de club betaald wordt.”