Denswil: ‘Dan zou ik snel naar een club als Bayern München moeten’

Donderdag, 21 april 2022 om 11:18 • Laatste update: 11:49

Stefano Denswil staat aan de vooravond van een unieke prestatie. De voormalig Ajacied staat op het punt om met Trabzonspor de Turkse landstitel in de wacht te slepen. Dat zou voor het eerst in 38 jaar tijd zijn. De laatste keer dat de club uit Trabzon met het kampioenschap aan de haal ging was in het seizoen 1983/84. Voor Denswil kan het totaal op zes komen, daar hij met Club Brugge (drie) en Ajax (twee) al vijf keer de beste was.

Dat het aanstaande kampioenschap - Trabzonspor heeft een voorsprong van elf punten op achtervolger Fenerbahçe - uniek is, blijkt wel uit het feit dat de club bijna veertig jaar geen titel behaalde. "Trabzonspor was altijd een club die in de schaduw stond van de grote clubs uit Istanbul", aldus Denswil in gesprek met De Telegraaf. "Ze werden wel eens tweede of derde, maar nooit kampioen. We spelen een heel stabiel seizoen en staan al vanaf het begin bovenaan. De vroege uitschakeling in de Europa League heeft ons geholpen. Daardoor hadden we niet meer het dubbele schema, waardoor we in de Turkse competitie heel stabiel hebben kunnen presteren."

Voor Denswil is het niet de eerste keer dat hij er met de landstitel vandoor gaat. Als speler van Ajax lukte hem dat twee keer, met Club Brugge eindigde hij drie keer als eerste in België. "Ik kijk er naar uit om echt geschiedenis te schrijven met Trabzonspor. Ik heb in België al meegemaakt wat het losmaakte, toen Club Brugge na elf jaar weer kampioen werd. Dat zal overtroffen worden bij de eerste titel na 38 jaar van Trabzonspor. Uiteindelijk voetbal je ervoor om mensen blij te maken en daarvoor kunnen we zorgen door de landstitel te pakken. We kunnen de club, de stad en de mensen van Trabzon iets heel moois schenken."

Denswil komt met zijn zesde landstitel op de helft van het aantal landstitels dat Robben behaalde. De buitenspeler werd in zijn loopbaan twaalf keer kampioen. Een evenaring van dat record ziet Denswil niet snel gebeuren. "Dan zou ik snel naar een club als Bayern München moeten gaan", aldus de verdediger. "Robben is natuurlijk een legende en al die kampioenschappen krijg je niet zomaar. Voor mij is ook elk kampioenschap heel speciaal. Als het zover is, zal het er gek aan toegaan. Bij Brugge heb ik al eens boven op een touringcar gezeten. Het feest in Trabzon zal ook bijzonder worden."