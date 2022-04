Tuchel radeloos na nieuwe nederlaag Chelsea en komt met opvallend excuus

Donderdag, 21 april 2022 om 09:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:51

Thomas Tuchel was zichtbaar gefrustreerd na het verloren Premier League-duel met Arsenal (2-4) van woensdagavond. De manager zag Chelsea deze maand zijn derde thuisduel verliezen en moest in deze wedstrijden tegen Brentford, Real Madrid en Arsenal maar liefst elf tegendoelpunten incasseren. Tuchel stoorde zich tegen the Gunners vooral aan de grote hoeveelheid persoonlijke fouten, maar gaf ook het veld op Stamford Bridge de schuld voor de openingstreffer van Eddie Nketiah.

Ondanks het verlies tegen Arsenal, behoudt Chelsea de derde plaats in de Premier League. The Blues hebben nog steeds vijf punten voorsprong op Arsenal en Tottenham en bovendien een wedstrijd achter de hand. Chelsea werd vorige week op dramatische wijze uitgeschakeld tegen Real Madrid. De recente mindere vorm van Chelsea zorgt voor frustratie bij Tuchel.

Een ?????????? ???????????? ?? Edward Nketiah profiteert van geklungel bij Chelsea en mag scoren voor Arsenal ??#ZiggoSport #PremierLeague #CHEARS pic.twitter.com/0YlH2rXXhL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 20, 2022

"Hoe kun je één, twee of drie grote fouten maken in wedstrijden? Hoe is het mogelijk?", vroeg Tuchel zich na afloop van het duel met Arsenal tegenover BBC Sport hardop af. “Dat kan niet. We moeten een oplossing vinden. Die heb ik op dit moment niet. Het ligt volledig aan ons. Een aantal individuele fouten kom je niet meer te boven. Je kunt niet zomaar drie goals weggeven tegen Arsenal. Ik haat verliezen en drie keer verliezen in eigen huis is onacceptabel.”

De Duitse oefenmeester vond dat het eerste doelpunt van Arsenal te wijten was aan de staat van het veld op Stamford Bridge. Een terugspeelpass van Andreas Christensen op Édouard Mendy was veel te kort, waardoor Nketiah kon profiteren. “Ik moet zeggen dat het veld hier moeilijk is om op te spelen”, gaf Tuchel aan. “Het klinkt misschien als een excuus, maar het is een heel moeilijk veld dat we hier hebben. Het is niet in ons voordeel. De bal stuitert heel, heel onhandig voor de voeten van Andreas als hij die bal wil spelen.”