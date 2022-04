ESPN stelt mogelijke assistent Van Gaal voor: ‘Ik zou het geweldig vinden'

Donderdag, 21 april 2022 om 07:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:15

Hedwiges Maduro ziet het wel zitten om assistent-trainer te worden bij het Nederlands elftal. De 18-voudig international van Oranje combineert zijn rol als hoofdtrainer van Almere Onder 21 momenteel met het assistentschap bij het eerste elftal van de huidige nummer 14 van de Keuken Kampioen Divisie. Henk Fraser werd eerder deze maand aangesteld als nieuwe trainer van FC Utrecht voor komend seizoen. De Domstedelingen stonden er echter op dat hij niet mee gaat als assistent van Van Gaal naar het WK in Qatar.

Door het vertrek van Fraser bij Oranje is er een vacature in de staf van Louis van Gaal vrijgekomen. Maduro liet bij Voetbalpraat weten niet onwelwillend te staan tegenover het assistentschap bij het Nederlands elftal. “Daar zou ik zeker over nadenken natuurlijk.”, bekende hij.” Wie wil er nou geen WK meemaken? Eigenlijk hoef ik daar niet over na te denken. Of het logisch zou zijn? Dat weet ik niet, ik weet niet wat hij (Van Gaal, red.) zoekt. Henk Fraser is natuurlijk weggegaan en je kunt mij absoluut niet vergelijken met iemand als Fraser. Ik ben jong ik moet nog heel veel leren. In het verleden heeft de KNVB daar wel altijd voor gekozen, een jonge trainer als tweede of derde assistent. Ik zou het wel geweldig vinden.”

Het artikel gaat verder onder de video 'Ten Hag heeft een grote klus te klaren bij Manchester United' Meer videos

Maduro speelde in het verleden 18 interlands voor Oranje. Ook Marciano Vink, die eveneens aanwezig is in de uitzending van Voetbalpraat, ziet het in de voormalig profvoetballer zitten. Buiten het feit dat hij natuurlijk heel dicht bij die jongens van nu staat, heeft hij de Onder 21 van Almere City onder zijn hoede, dus je weet precies wat er leeft en wat er gaande is”, stelt Vink. “Buiten dat speelt het team ook nog eens fantastisch, want volgens mij staan jullie bovenaan en zijn jullie najaars-kampioen geworden in de Eredivisie voor Onder 21. Dat er zoveel interesse voor je was in de afgelopen periode dat zei mij genoeg, dus ik zou dat (assistent-trainer bij Oranje red, red.) best wel een goede stap vinden.”

In de afgelopen periode stond Maduro in de belangstelling van onder meer Sparta en PSV, waar hij trainer kon worden van het beloftenelftal. Toch koos hij ervoor om begin april Almere City trouw te blijven en bij te tekenen voor twee seizoenen. Dat heb ik gedaan omdat ik daar heel veel toekomstperspectief zag”, zo verklaarde Maduro bij ESPN zijn keuze. “De club heeft heel veel potentie, wat heel veel mensen denk ik niet weten. Ik kom ook uit Almere. Ook het ontwikkeltraject voor mij persoonlijk sprak me enorm aan en het samenwerken met Alex Pastoor, de hoofdtrainer van het eerste elftal.”

Op aandringen van presentator Jan Joost van Gangelen omschreef Maduro zichzelf vervolgens als trainer. “Ik vind de persoon achter de voetballer heel belangrijk. Ik ben wel iemand die echt een relatie met de speler wil hebben en wil weten hoe diegene zich voelt, zodat hij goed kan presteren”, gaf Maduro aan. “Verder ben ik wel iemand die van duidelijkheid houd. Ik ben geen trainer die eromheen gaat draaien. Ik denk dat de generatie die er nu komt, enorm van duidelijkheid houdt. Je kunt best hard tegen ze zijn en dat verlangen ze eigenlijk ook.”