Van der Gijp onthult: ‘Ajax vond het uiteindelijk toch te patserig om te doen’

Woensdag, 20 april 2022 om 23:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:32

Ajax heeft de komst van Arne Slot uit het hoofd gezet, claimt René van der Gijp woensdagavond bij Vandaag Inside. De analist meldde dinsdag al dat Slot een contractuele afkoopsom van zeven miljoen euro zou hebben bij Feyenoord en stelt een dag later dat er 'heel veel stemmen' opgingen binnen Ajax om dat bedrag neer te tellen. De clubleiding besloot uiteindelijk anders.

"Ik heb gehoord dat er binnen Ajax heel veel stemmen voor waren om de afkoopsom van Slot te betalen. Toch is er besloten om het niet te doen, omdat ze dat uiteindelijk te hautain en te patserig vonden", legt Van der Gijp uit. De door hem genoemde afkoopsom van zeven miljoen euro is niet bevestigd door andere media. In februari lichtte Feyenoord nog een optie in het contract van de trainer, die daardoor tot medio 2024 vastligt. Door analisten wordt Slot regelmatig in verband gebracht met Ajax.

Dinsdag schreef De Telegraaf dat Alfred Schreuder een serieuze kandidaat is om de naar Manchester United vertrekkende Erik ten Hag op te volgen. De clubleiding heeft bij Club Brugge geïnformeerd naar de trainer, die 'hoog op het lijstje' zou staan. Naar verluidt kan Schreuder voor anderhalf miljoen euro worden losgeweekt. Johan Derksen noemde hem dinsdag 'een heel goede kandidaat'. "Ik had niet aan hem gedacht, want ik vond Peter Bosz ook heel geschikt. Die lijkt nu in Lyon te blijven. Ik heb het volste vertrouwen in Schreuder. Hij heeft bij TSG Hoffenheim en Club Brugge ook internationale ervaring opgedaan. Hij geldt als een tactisch brein."