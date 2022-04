Olympique Marseille stelt met hangen en wurgen kampioensfeest van PSG uit

Paris Saint-Germain heeft het kampioensfeestje nog even moeten uitstellen. Les Parisiens wonnen zelf probleemloos op bezoek bij SCO Angers met 0-3. Naaste achtervolger Olympique Marseille - volgende week tegenstander van Feyenoord in de halve finale van de Conference League - maakte echter ook geen fout en won met de nodige pijn en moeite in eigen stadion met 3-2 van FC Nantes. De voorsprong van PSG bedraagt met nog vijf duels te spelen vijftien punten en het doelsaldo is eveneens een stuk beter (+45 om +22), waardoor de titel officieus binnen is. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino kan komende zaterdag in eigen stadion tegen RC Lens officieel kampioen worden.

Angers - Paris Saint-Germain 0-3

PSG trad in West-Frankrijk aan zonder de geblesseerde Lionel Messi en de geschorste Neymar, terwijl Mauro Icardi tijdens de warming-up moest afhaken en vervangen werd door Eric Junior Dina Ebimbe. Georginio Wijnaldum zat de laatste twee competitiewedstrijden op de reservebank, maar kreeg tegen Angers weer een basisplaats van trainer Mauricio Pochettino. De eerste mogelijkheid was voor de thuisploeg, toen doelman Keylor Navas redding bracht op een inzet van Sofiane Boufal. Het eerste doelpunt viel na 28 minuten echter aan de andere kant: Kylian Mbappé kreeg de ruimte om op de rand van het strafschopgebied uit te halen en plaatste de bal met de linkervoet in de verre hoek.

Angers gaf zich na het tegendoelpunt niet gewonnen en was kort voor rust dicht bij de gelijkmaker, toen Mohamed-Ali Cho de paal raakte. Alle hoop leek op slag van rust echter de prullenbak in te kunnen. Een hoekschop werd kort genomen en door Ángel Di Maria voor het doel gebracht, waar Sergio Ramos de bal met een subtiele hoofdbeweging in de rechterhoek achter Anthony Mandrea kopte. Dat PSG met 65 minuten op de klok niet via Mbappé niet wegliep naar 0-3, was te danken aan een puike redding van Mandrea.

Mandrea moest een kwartier voor het einde echter alsnog voor de derde keer capituleren. Di María bereikte met een afgemeten voorzet de volledig vrijstaande Marquinhos, die met het hoofd de eindstand op 0-3 bepaalde. Xavi Simons kwam voor de laatste vijf minuten nog als invaller binnen de lijnen en zag daarin Edouard Michut nog een rode kaart krijgen. Dat was door de overwinning van Olympique Marseille niet voldoende om officieel de titel veilig te stellen, daar de voorsprong met nog vijf wedstrijden te gaan vijftien punten bedraagt. Komende zaterdag kan PSG in het eigen Parc des Princes tegen RC Lens opnieuw kampioen worden.

Olympique Marseille - FC Nantes 3-2

De wedstrijd in het Stade Vélodrome werd na 26 minuten spelen opengebroken door een rake kopbal van Andrei Girotto, die bij een hoekschop volledig werd vrijgelaten. Olympique Marseille had in de eerste helft weliswaar het overwicht, wat zes minuten voor rust resulteerde in de gelijkmaker. Nicolas Pallois vloerde Boubacar Kamara, waarna de bal op de stip ging en Dimitri Payet vanaf elf meter de stand gelijktrok. Nog voor rust kwam Nantes echter weer op voorsprong: Olympique Marseille kreeg de bal tot twee keer toe niet weg. De bal viel via doelman Pau López voor de voeten van Marcus Coco, die daar dankbaar gebruik van maakte door de 1-2 in de rechterbovenhoek te schieten.

Kort na rust stelde Olympique Marseille voor de tweede keer orde op zaken. Een wilde sliding van invaller Fábio op Gerson binnen het strafschopgebied werd bestraft, waardoor Payet zijn tweede doelpunt van de avond op een presenteerblaadje kreeg aangeboden. Een kwartier voor tijd trok Olympique Marseille de wedstrijd nog naar zich toe. Payet vond met een handig balletje Gerson, die op zijn beurt het overzicht behield en Amine Harit in stelling bracht. De Marokkaanse aanvallende middenvelder bezorgde zijn oude club met een raak schot een 3-2 nederlaag. Nantes besloot het duel met tien man, na de tweede gele kaart voor Coco.