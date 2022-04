Manchester City laat Etihad Stadium precies één helft vrezen

Woensdag, 20 april 2022 om 22:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:56

Manchester City heeft woensdagavond geen fout gemaakt in de Engelse titelrace. De ploeg van Josep Guardiola had het een helft moeilijk met de stugge defensie van Brighton & Hove Albion, maar liep na rust alsnog vrij eenvoudig weg: 3-0. Manchester City neemt als nieuwe koploper in de Premier League weer een voorsprong van één punt op Liverpool, terwijl Brighton zich op de tiende plek geen enkele zorgen hoeft te maken.

Guardiola spaarde zaterdag in de halve finale van de FA Cup tegen Liverpool (2-3 verlies) enkele grote namen, die woensdagavond terug in het elftal kwamen: Rodri, Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez en Kevin de Bruyne maakten hun opwachting. Brighton, waar Joël Veltman als gebruikelijk in de basis startte, reisde na de achtereenvolgende stuntzeges tegen Arsenal (1-2) en Tottenham Hotspur (0-1) vol vertrouwen af naar het Etihad Stadium.

Wat een run van Kevin De Bruyne ?? Riyad Mahrez met de verlossende 1-0 voor Manchester City ??#ZiggoSport #PremierLeague #MCIBHA pic.twitter.com/iLqU1wT5pG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 20, 2022

Alle actie in de eerste helft speelde zich af voor het doel van de bezoekers, die er vrij goed in slaagden om het aanvalsspel van City te frustreren. De Bruyne zorgde voor het eerste gevaar met een dreigend schot dat net naast het doel eindigde. Bernardo Silva deed even later een poging waarvoor wél een redding nodig was van Robert Sánchez. De goalie van Brighton kon het schot uit de bovenhoek tikken. Daarna gaf Lewis Dunk de bal weg aan City, maar de verdediger kon het met een belangrijk blok op Gündogan zelf herstellen.

Zeven minuten na rust maakte de ploeg van Guardiola alsnog de bevrijdende openingstreffer. De Bruyne stormde vanaf het middenveld met de bal aan de voet naar voren en had geluk dat zijn pass via een flipperkast gelukkig voor de voeten rolde bij Mahrez, die Sánchez met een subtiel wippertje in de luren legde: 1-0. In de 65ste minuut verdubbelde Phil Foden de score door na een kort genomen hoekschop van Mahrez van enorme afstand het doel onder vuur te nemen. Het schot was vrij slap, maar ketste af op de voet van Enock Mwepu en liet Sánchez daardoor kansloos: 2-0. Negen minuten voor tijd maakte Bernardo Silva er met een bekeken schot vanaf de rand van de zestien 3-0 van. De situatie ontstond uit een zwakke pass van Sánchez, die onderschept werd door Oleksandr Zinchenko en verlengd door De Bruyne tot bij de doelpuntenmaker.