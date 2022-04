Treffer van Becker in blessuretijd weggepoetst: RB Leipzig bereikt bekerfinale

Woensdag, 20 april 2022 om 22:43 • Chris Meijer

RB Leipzig is op 21 mei in het Olympiastadion van Berlijn de tegenstander van SC Freiburg in de finale van de DFB Pokal. De ploeg van trainer Domenico Tedesco plaatste zich woensdagavond voor de eindstrijd door in de halve finale af te rekenen met Union Berlin, dankzij een doelpunt van Emil Forsberg in de tweede minuut van de blessuretijd. RB Leipzig gaat de derde bekerfinale in de clubhistorie spelen: in 2019 werd er verloren van Bayern München, terwijl Borussia Dortmund in 2021 in de eindstrijd te sterk was.

Het duel in de Red Bull Arena begon zonder een deel van de meegereisde fans uit Berlijn. Pas toen er exact een kwartier op de klok stond, stroomde het gastenvak volledig vol. De supporters die het begin van het duel boycotten, misten alleen een tamelijk ongevaarlijk schot van Dominik Szoboszlai. Zij waren net op tijd binnen voor de openingstreffer van Union, die met 25 minuten op de klok viel. Met een strakke voorzet vond Christopher Trimmel bij de tweede paal Becker, die raak prikte in de verre hoek achter doelman Péter Gulácsi.

De eerste grote kans van RB Leipzig liet tot tien minuten voor rust op zich wachten. André Silva was het eindstation van een vlot lopende aanval na bediend te zijn door Benjamin Henrichs, maar schoof de bal van dichtbij net naast. Ook na rust bleef RB Leipzig nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, wat resulteerde in mogelijkheden voor Henrichs en Dani Olmo. Aan de andere kant brak Becker gevaarlijk uit, maar zijn poging binnen het strafschopgebied zat tussen een schot en een voorzet op Taiwo Awoniyi in.

Leipzig onderweg naar de bekerfinale ??

In de extra tijd is het raak 2-1 #ZiggoSport #DFBPokal #RBLFCU pic.twitter.com/ZYzPJsjA78 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 20, 2022

RB Leipzig werd na precies een uur spelen in het zadel geholpen. Na inmenging van de VAR gaf scheidsrechter Felix Brych een strafschop voor een overtreding van Paul Jaeckel op Nkunku. Silva maakte vanaf elf meter geen fout en schoot door het midden de 1-1 tegen de touwen. Het leek er vervolgens lang op dat er binnen de reguliere speeltijd geen winnaar meer zou komen, zeker toen Timo Baumgartl knap redding bracht op de doellijn na een inzet van Angeliño. In de daaropvolgende aanval in de tweede minuut van de blessuretijd maakte RB Leipzig echter alsnog de winnende treffer. Henrichs bracht de bal met een voorzet terug in het strafschopgebied, waar invaller Emil Forsberg die Roten Bullen naar de finale kopte.