Arsenal scoort viermaal tegen Chelsea en doet helemaal mee om CL

Woensdag, 20 april 2022 om 22:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:54

Arsenal heeft de ambities voor een plek in de top vier nieuw leven ingeblazen. De ploeg van Mikel Arteta gaf woensdagavond tweemaal een voorsprong weg tegen Chelsea, maar zegevierde toch: 2-4. Het was een bijzonder welkome opsteker voor Arsenal na drie nederlagen op rij. The Gunners staan op basis van het doelsaldo achter nummer vier Tottenham Hotspur; Chelsea blijft derde staan.

In een spectaculaire eerste helft kwamen beide ploegen tweemaal tot scoren. Arsenal opende de score na twaalf minuten via Eddie Nketiah, die profiteerde van een enorme fout van Andreas Christensen. De verdediger wilde doelman Édouard Mendy aanspelen, maar raakte de opstuitende bal volledig verkeerd. De pass was daardoor veel te kort en werd onderschept door Nketiah, waarna de aanvaller de bal langs de uitgekomen Mendy schoot. Een door Ben White van richting veranderd schot van Timo Werner vanbuiten het zestienmetergebied resulteerde in de gelijkmaker.

Het duurde niet lang voordat Arsenal opnieuw aan de leiding kwam. Bukayo Saka stoomde op aan de rechterflank en vond Martin Ödegaard, wiens lage pass rond de zestienmeterlijn aankwam bij Emile Smith Rowe. Die schoot direct richting doel en plaatste de bal in de rechterhoek. César Azpilicueta maakte er 2-2 van door bij de eerste paal attent te reageren op een scherpe voorzet van Mason Mount. In de laatste minuut van de eerste helft kwam Arsenal nog bijna op 2-3, toen Smith Rowe de bal onder druk van vijf spelers knap bij zich hield en rakelings naast schoot.

In de tweede helft kwam Arsenal voor de derde keer op voorsprong. Nketiah ontving een strakke pass van Nuno Tavares en had het geluk toen aan zijn zijde. Hij draaide weg bij Thiago Silva, die de bal wilde wegschieten en tegen Malang Sarr schoot. De bal kaatste weer voor de voeten van Nketiah, die ook N'Golo Kanté op fortuinlijke wijze de baas was en raak punterde. Nketiah, ex-jeugdspeler van Chelsea, werd de eerste speler van Arsenal sinds Robin van Persie (drie goals in oktober 2011) met een dubbelslag tegen the Blues in de Premier League.

Arsenal ontsnapte toen Gabriel een schot van Marcos Alonso van dichtbij blokkeerde; Chelsea had mazzel doen Sarr ontsnapte aan een tweede gele kaart na een overtreding op Cédric Soares. In de ogen van de arbitrage had Arsenal voordeel en uiteindelijk kwam hij niet terug op de situatie, hoewel geel voor Sarr op zijn plaats leek. In de blessuretijd besliste Bukayo Saka de wedstrijd echter in het voordeel van Arsenal. De aanvaller schoot overtuigend raak in de rechterhoek. De strafschop werd toegekend door een overtreding van Azpilicueta op Saka.

Everton – Leicester City 1-1

De thuisclub, met een van blessureleed teruggekeerde Donny van de Beek in de selectie, kwam al in de vijfde minuut op achterstand. Na een vlot lopende aanval kwam de bal via de rebound voor de voeten van Harvey Barnes terecht. De middenvelder kon eenvoudig binnentikken. Na ruim een kwartier had Richarlison de gelijkmaker moeten maken, maar hij schoot voor open doel naast. In de 78ste minuut mikte James Maddison na een knappe individuele actie net over het doel. Yerry Mina was dichtbij de gelijkmaker, maar zijn inzet werd uit het doel gehouden door Kasper Schmeichel. In de derde minuut van de blessuretijd kwam de bevrijdende treffer dan toch voor de thuisploeg. Richarlison raakte een voorzet vanaf de rechterkant niet vol, maar zag de bal toch achter Schmeichel in het doel belanden. Everton blijft door het gelijkspel in degradatiezorgen zitten.

Newcastle United – Crystal Palace 1-0

Newcastle United begon goed tegen Crystal Palace, waar Jaïro Riedewald geen deel uitmaakte van de wedstrijdselectie. Na kansen voor onder meer Allan Saint-Maximin en Chris Wood was het Miguel Almiron die de thuisploeg na een half uur op voorsprong schoot. De Paraguayaan vertrok vanaf eigen helft, controleerde een dieptepass en schoot prachtig raak in de verre hoek. Saint-Maximin zorgde nog voor een opvallend tafereel door met dansbewegingen aan de bal zijn tegenstander uit te lokken. Ondanks kansen voor beide ploegen in de tweede helft veranderde de score niet en kon Newcastle een goed vervolg geven aan de overwinningen op Leicester City en Wolverhampton Wanderers.