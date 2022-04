Vink waarschuwt Ten Hag voor ‘Onanaatje’: ‘Hij veinst een blessure...’

Woensdag, 20 april 2022 om 21:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:00

Marciano Vink denkt dat Paul Pogba dinsdagavond een blessure heeft geveinsd. De analist van ESPN zag de 29-jarige middenvelder van Manchester United uitvallen in de topwedstrijd tegen Liverpool (4-0 verlies), maar zet dus duidelijk zijn vraagtekens. "Ik kreeg het gevoel: jij wil deze schande gewoon niet meemaken, dus jij veinst nu een blessure", aldus Vink bij Voetbalpraat.

Al in de tiende minuut liet Pogba zich vervangen, nadat Luis Díaz vijf minuten eerder voor de openingstreffer had gezorgd. Het uitvallen van Pogba deed Vink sterk denken aan die van André Onana bij Ajax. "Ik had het gevoel dat de liesblessure van Onana...", refereert de oud-middenvelder aan de vermeende kwetsuur die Onana weerhield van het spelen van de bekerfinale tegen PSV (2-1 verlies). "Ik laat even in het midden of dat werkelijk een liesblessure was, maar neig meer naar dat er een verhaal was", zo zegt Vink nog enigszins ingehouden.

Marciano Vink vindt de situatie bij Manchester United zwaar vergiftigd. "Ik zie Pogba gisteren het veld uitlopen, dan denk ik bij mijzelf: Jij wil deze schande gewoon niet meemaken." pic.twitter.com/2zYFWw4iTe — ESPN NL (@ESPNnl) April 20, 2022

Pogba heeft een aflopend contract en volgens Vink is het beter om afscheid te nemen van de Fransman. "Ik kan me niet meer een goede wedstrijd van Pogba bij Manchester United herinneren. De enige wedstrijden dat hij goed speelt zijn bij het Franse nationale elftal, waar hij met zijn vrienden speelt, en waar het allemaal geweldig loopt. Daar voetbalt hij prima." Vink ziet veel meer spelers op Old Trafford niet voldoen. "Types als Nemanja Matic, achterin Harry Maguire en Victor Lindelöw... Je komt zelfs met types als Phil Jones op de proppen, die in een jaar tijd misschien 45 minuten gespeeld heeft (in werkelijkheid 120 minuten, red.). Er lopen voorin spelers die allemaal dikke salarissen hebben..."

Erik ten Hag, die op het punt staat gepresenteerd te worden als nieuwe coach van Manchester United, krijgt van Vink een duidelijke waarschuwing. "Het is gewoon heel moeilijk, want je moet een beslissing nemen. Koeman had een beetje hetzelfde bij Barcelona: die moest afscheid nemen van een hele hoop geliefde spelers, die ook met elkaar bevriend zijn. Nu komt Ten Hag eigenlijk in een situatie die zwaar vergiftigd is. Het hangt eigenlijk als los zand aan elkaar. Als je gisteren ook weer ziet hoe ze weggespeeld worden door Liverpool..." Toch zou Vink wel op het aanbod van United ingaan, als hij Ten Hag was. "Je moet het wel doen, maar je moet vooraf hele duidelijke afspraken maken."