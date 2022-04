‘Ajax en United akkoord over vergoeding voor Ten Hag én Van der Gaag’

Woensdag, 20 april 2022 om 21:36 • Laatste update: 22:20

Mitchell van der Gaag wordt de assistent van Erik ten Hag bij Manchester United. De Telegraaf schrijft dat the Red Devils hebben ingestemd met de wens van Ten Hag om zijn huidige assistent van Ajax mee te nemen naar Engeland. Ten Hag is zelf al enige tijd rond met Manchester United over een meerjarig contract en zal spoedig gepresenteerd worden als de nieuwe manager. Volgens de Daily Mirror betaalt Manchester United totaal drie miljoen euro aan Ajax voor Ten Hag én Van der Gaag.

Ten Hag had bij Ajax een afkoopclausule van twee miljoen euro. Doordat hij Van der Gaag graag als assistent wilde meenemen naar Engeland, moest Manchester United echter om de tafel met de Amsterdammers om over een vergoeding voor diens eveneens tot medio 2023 lopende contract te praten. Uiteindelijk zouden Ajax en Manchester United tot een akkoord gekomen zijn over een vergoeding van drie miljoen euro.

De Daily Mirror meldde afgelopen week al dat Ten Hag Van der Gaag naar Manchester United zou meenemen als assistent. Steve McClaren werd eveneens genoemd als kandidaat om de zogenaamde No 2 te worden op Old Trafford. Volgens De Telegraaf sprak Ten Hag weliswaar met McClaren, maar de voormalig trainer van onder meer de Engelse nationale ploeg, FC Twente en Newcastle United heeft zelf geen contact gehad met de clubleiding van Manchester United.

Omdat Ten Hag geen ervaring heeft in Engeland, wordt er wel moeite gedaan om iemand met ervaring bij Manchester United op te nemen in zijn staf. Er is met Robin van Persie gesproken, maar de oud-aanvaller zou door zijn gezinsleven twijfelen over een terugkeer naar Engeland. Zoon Shaqueel speelt momenteel in de jeugdopleiding van Feyenoord, terwijl dochter Dina een groot talent in de paardensport is en Van Persie houdt sterk rekening met het leven van zijn kinderen. Hij is zelf momenteel samen met Brian Pinas hoofdtrainer van Feyenoord Onder 16 en verschijnt tevens geregeld op het trainingsveld bij het eerste elftal, terwijl hij bezig is zijn trainersdiploma’s te halen.

Manchester United wil nog een aanvulling doen op de staf van Ten Hag, waar Van der Gaag dus in ieder geval deel van gaat uitmaken. De twee werken nu al samen bij Ajax, waar Van der Gaag afgelopen zomer werd doorgeschoven naar de functie van assistent-trainer bij het eerste elftal en nog een contract tot medio 2023 heeft. De vijftigjarige Van der Gaag is sinds de zomer van 2019 werkzaam in Amsterdam, waar hij aanvankelijk Jong Ajax trainde. Eerder werkte hij als hoofdtrainer bij Marítimo, Belenenses, Ermis Aradippou, FC Eindhoven, Excelsior en NAC Breda.