AS Monaco stoot OGC Nice van de vijfde plek; alle Nederlanders op de bank

Woensdag, 20 april 2022 om 21:10 • Dominic Mostert

AS Monaco heeft woensdagavond een belangrijke overwinning geboekt op OGC Nice. In het eigen Stade Louis II was Monaco met 1-0 te sterk, waardoor het Nice van de vijfde plek stootte in de Ligue 1. Die positie biedt recht op deelname aan de play-offronde van de Conference League, terwijl de nummer zes naast Europees voetbal grijpt. Nice kan nog wel de Coupe de France winnen en zich zo plaatsen voor de Europa League.

Alle aanwezige Nederlanders begonnen op de bank: Myron Boadu bij Monaco en Justin Kluivert, Pablo Rosario en Calvin Stengs bij Nice. In de tweede helft maakten Boadu (minuut 79), Kluivert (minuut 64) en Rosario (minuut 65) wel hun opwachting. In de eerste helft had Monaco de overhand, al was het aantal grote kansen beperkt. Zeven minuten voor de rust schoot Wissam Ben Yedder in de korte hoek op de benen van keeper Walter Benítez.

In de blessuretijd van de tweede helft opende Monaco de score. Het doelpunt werd ingeleid door Ben Yedder, die Vanderson bediende aan de rechterflank. De voorzet van Vanderson werd niet goed weggewerkt door keeper Walter Benítez, waardoor van dichtbij een niet te missen schietkans ontstond voor Aleksandr Golovin: 1-0. In de tweede helft belandde een wippertje van Ben Yedder op de paal, waardoor Monaco de marge niet kon verdubbelen. De club boekte evenwel de vijfde competitiezege op rij.