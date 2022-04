Pechvogel krijgt nieuw contract bij Feyenoord: ‘Ik ben blij met het vertrouwen’

Woensdag, 20 april 2022 om 20:35 • Laatste update: 20:38

Feyenoord heeft het contract van Guus Baars met een jaar verlengd. De negentienjarige verdediger zette woensdag zijn handtekening onder een nieuw contract dat hem tot de zomer van 2024 aan de Rotterdamse club verbindt, zo meldt Feyenoord op zijn website. De Rotterdammers hebben daarbij de optie om nog een extra jaar door te gaan. "Het voelt goed dat ik nu twee jaar aan mijn ontwikkeling kan gaan werken", zo vertelt Baars tegen het clubkanaal. "Mijn ambitie is om fit te blijven en volgend seizoen mijn debuut te maken."

Baars speelt zijn wedstrijden in Feyenoord Onder 21 en staat binnen de club te boek als groot talent. De centrale verdediger kwam door blessureleed dit seizoen nog weinig in actie voor zijn club, maar heeft inmiddels weer zijn rentree in een officiële wedstrijd gemaakt. “Ik ben blij met het vertrouwen dat ik van de club krijg. Het is voor mij sportief gezien immers geen geweldig seizoen geweest”, aldus Baars. “Gelukkig ben ik weer op de weg terug en wil ik de komende periode nog zo veel mogelijk minuten maken. Ik hoop vanaf het nieuwe seizoen weer helemaal topfit te zijn.”

‘?????? ???????????????????? ???????????? ???? ???????? ???????????????? ???????? ???????? ??????’ Gefeliciteerd met je contract, Guus! ??#VarkenoordView — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 20, 2022

Head of Academy van Feyenoord Rini Coolen geeft aan veel vertrouwen te hebben in de geboren Papendrechter. “Ondanks dat Guus vanwege blessures een lastig jaar achter de rug heeft is er veel vertrouwen in hem. Guus is een snelle centrale verdediger die onder meer sterk is in zijn persoonlijke duels. Ook het inschuiven naar het middenveld en het daardoor creëren van een overtalsituatie is een grote kwaliteit van hem. We zien in hem veel potentie en zijn blij dat hij inmiddels weer zijn wedstrijden kan spelen”, zo sluit Coolen af.

Baars begon zijn voetbalcarrière in zijn geboortestad bij VV Papendrecht, voordat hij in het seizoen 2013/14 de overstap naar Feyenoord Academy maakte. De verdediger doorliep alle jeugdteams op Varkenoord en maakt dit seizoen deel uit van Feyenoord O21. In mei van het vorige jaar kreeg hij de kans van de toen nieuwe trainer Arne Slot om zich in de voorbereiding te laten zien bij het eerste elftal van de club, maar raakte toen geblesseerd aan zijn enkel.