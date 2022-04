Ten Hag ziet landgenoot al voor eigen komst vertrekken bij Manchester United

Woensdag, 20 april 2022 om 20:08 • Chris Meijer • Laatste update: 20:08

Marcel Bout is per direct vertrokken bij Manchester United, zo laat de club tegenover The Athletic weten. De 59-jarige Nederlander was sinds 2014 werkzaam voor de Engelse grootmacht en bekleedde het meest recent de functie van hoofd van de wereldwijde scouting. Het vertrek van Bout komt kort voor de aankondiging van Erik ten Hag als de nieuwe manager van Manchester United.

Het Algemeen Dagblad en ESPN melden dat het vertrek van Bout niks te maken heeft met de naderende komst van Ten Hag. Tegelijkertijd noemt het Algemeen Dagblad de timing voor het vertrek van Bout wel opvallend, daar Ten Hag volgens de krant zijn landgenoot door zijn netwerk, kennis en kwaliteiten goed leek te kunnen gebruiken bij het leren kennen van zijn nieuwe club. Manchester United heeft echter besloten om de manier waarop nieuwe spelers worden geworven te vernieuwen.

Als onderdeel van dit proces vertrekt naast Bout ook hoofd scouting Jim Lawlor, die al zestien jaar bij Manchester United werkzaam was. “Marcel Bout heeft zijn rol als hoofd van de wereldwijde scouting na acht jaar bij de club neergelegd", zo laat Manchester United weten. "Marcel is een gerespecteerd figuur binnen en buiten Manchester United en heeft een belangrijke rol gespeeld als assistent-coach en in de versterking van onze scoutingcapaciteiten in de afgelopen jaren."

Bout werkte voor Feyenoord, FC Volendam, AZ, Telstar en Jong Oranje voordat hij in 2014 in het kielzog van Louis van Gaal bij Manchester United terechtkwam. Aanvankelijk maakte hij deel uit van de trainersstaf bij de Engelse topclub, maar na het ontslag van Van Gaal bleef hij aan als scout. The Athletic noemt Bout een big voice in het aankoopbeleid van Manchester United, dat de laatste tijd stevig onder vuur ligt. Met het vertrek van Lawlor en Bout moet dit op de schop gegooid worden.