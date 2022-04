Potentiële vervanger Mazraoui: ‘Voor Ajax kom ik altijd terug, geintje, haha’

Woensdag, 20 april 2022 om 19:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:43

Ajax wacht komende zomer de uitdaging om het halve basiselftal te verversen. Een van de spelers die transfervrij de deur uitloopt is Noussair Mazraoui, die naar alle waarschijnlijkheid naar Bayern München verkast. Een potentiële vervanger aan wie technisch manager Gerry Hamstra kan denken is Kenny Tete, die bij ESPN met een flinke knipoog laat blijken dat Ajax in zijn hart zit. "Voor Ajax kom ik altijd terug, nee geintje, hahaha", lacht de 26-jarige rechtsback van Fulham hardop.

Tete, die in het verleden 55 keer voor Ajax uitkwam, maakte door blessureleed in persoonlijk opzicht een moeizaam seizoen door, maar de vleugelverdediger promoveerde met Fulham wel naar de Premier League. De Londenaren verzekerden zich dinsdag met een 3-0 thuiszege op Preston North End van een plaats bij de eerste twee in het Championship. Tete speelde al een jaar met Fulham in de Premier League en ziet er enorm naar uit om komend seizoen opnieuw in de hoogste Engelse afdeling actief te zijn.

Het Fulham van Kenny Tete is weer gepromoveerd naar de Premier League, dus hoog tijd om even bij te praten. "Ajax kom ik altijd voor terug, nee geintje" ?? pic.twitter.com/gm8kKjdstT — ESPN NL (@ESPNnl) April 20, 2022

"Het is een van de mooiste competities in de wereld, het hoogst haalbare waar je als voetballer wil spelen", aldus de veertienvoudig Oranje-international, die in eerste instantie niet rekent op een transfer. "We gaan het zien, maar ik ben er voorlopig nog wel, hoor. Ik ben hier blij en gelukkig, ik zie niet echt een reden om weg te gaan." Tete kwam vorig jaar maart nog uit voor het Nederlands elftal, maar weet dat het WK in Qatar ver weg is voor hem. "Op dit moment ben ik daar helemaal niet mee bezig, maar dat is wel het niveau waar ik heen wil."

Tete kwam dit seizoen slechts tot 16 wedstrijden en zat tijdens het promotieduel niet bij de wedstrijdselectie. "Ik heb aan het begin van het seizoen mijn hamstring afgescheurd", legt hij uit. "Toen ben ik lange tijd geblesseerd geweest. Toen ben ik teruggekomen, goed teruggekomen, maar daarna ben ik weer geblesseerd geraakt. Dus voor mij persoonlijk is het niet mijn beste jaar, maar ik ben blij dat we zijn gepromoveerd. Ik voel me nu steeds beter en beter, ik train goed, ik voel me goed. Vanuit hier ga ik weer verder bouwen, maar het is niet mijn seizoen qua blessures."