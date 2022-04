Kinderen raken gewond rond Rijnsburgse Boys - Quick Boys

Zo’n tien kinderen hebben dinsdagavond rond de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys in de Jack’s League lichte brandwonden opgelopen. Voorafgaand aan het duel op sportpark Middelmors gooiden aanhangers van beide clubs brandende fakkels naar elkaar. Daarbij raakten jeugdige aanhangers van zowel Rijnsburgse Boys als Quick Boys gewond, zo meldt de politie aan Omroep West.

Op het moment dat de spelers het veld opkwamen, werden door fans van beide ploegen fakkels ontstoken. Er is op videobeelden te zien dat supporters van Rijnsburgse Boys de eerste brandende fakkel naar het vak van Quick Boys gooien, waarna het vuurwerk over en weer vloog en de paniek uitbrak. Rijnsburgse Boys schrijft in een statement dat er tevens vuurwerk op het veld gegooid werd en een confrontatie ontstond tussen fans van beide clubs.

De twee aanvoerders spreken de supporters toe. Moeilijk te verstaan wat er gezegd wordt. #rbbqui pic.twitter.com/xGVbOvCilc — Danny van den Bosch (@dannyvdbosch) April 19, 2022

Drie kinderen moesten met een hoofdwond naar de dokterspost worden overgebracht, de anderen hebben volgens de politie lichte verwondingen opgelopen. “We hadden een meisje van elf jaar in onze kleedkamer zitten. Die kreeg wat naar zich toe gegooid en had een gat in haar hoofd. Ze moest naar de EHBO”, vertelde Bram Ros, aanvoerder van Rijnsburgse Boys, in gesprek met het Leidsch Dagblad. Scheidsrechter Sander de Brito Roque stelde de aftrap uit en liet weten dat hij bij een volgend incident direct zou staken, maar na inmenging van beide aanvoerders gebeurde er niks meer nadat het duel achttien minuten later dan gepland was begonnen. Rijnsburgse Boys won de streekderby met 3-0.

“Als aanvoerder van deze club schaam ik me voor dit gedrag. Ja, het kwam van beide kanten, maar dit moet je keihard aanpakken. Het zal ook niet ongestraft blijven”, benadrukte Ros. “De goede lijden onder de kwaden. Ik vraag me ook af waarom er bijna geen politie aanwezig was. Aan de andere kant is het van de zotte dat het allemaal nodig is. De loketten zijn op de wedstrijddag gesloten, overal zitten hekken tussen en toegangsprijzen zijn hoger vanwege de veiligheidsmaatregelen. Het is zonde, maar het is blijkbaar nodig. Nog meer dan er vandaag is gedaan. Dit is hersenloos gedrag, waar je misschien ook weinig tegen kan doen.”

Rijnsburgse Boys schrijft woensdag in een statement op de website ‘vol afschuw’ te hebben gekeken naar de gebeurtenissen voorafgaand aan het duel met Quick Boys. “Het bestuur neemt vanzelfsprekend met klem afstand van het schandelijke gedrag van deze groep ‘supporters’ en zal de komende dagen maatregelen nemen die moeten voorkomen dat dit in de nabije toekomst nogmaals gebeurt en dat degenen die zich misdragen hebben, gestraft zullen worden”, stelt Rijnsburgse Boys. De huidige nummer vijf van de Jack’s League laat weten dat er in overleg met burgemeester Cornelis Visser van Katwijk - waar Rijnsburg onder valt - is besloten om tot nader order geen uitfans toe te laten bij wedstrijden tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys.

“Het is te zot voor woorden. Ik zie een landelijke trend dat supporters vuurwerk naar elkaar gooien. En dan kunnen Rijnsburgse Boys-supporters wel begonnen zijn, dan moet je het niet in je hersens halen om over de boarding te klimmen en van dichtbij ook met vuurwerk te gaan gooien”, reageert Quick Boys-voorzitter Bart van Kruistum tegenover Omroep West. Van Kruistum stond zelf in het uitvak van de club uit Katwijk. “Ik moest ook wegduiken. Ik heb gezien hoe bij de ingang gefouilleerd werd en dat leek waterdicht. Maar je kunt blijkbaar fouilleren wat je wil, als mensen willen krijgen ze het naar binnen. Ik ben pissed off.”

De ongeregeldheden waren woensdag al een thema in de lokale politiek, want de Katwijkse CDA-fractie heeft het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd over de gang van zaken rond de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. “Vuurwerk gooien en dan zelfs in de vakken. Daar staan onze kinderen en ouders, dit kan echt niet. Er zijn zelfs kinderen gewond geraakt, dit is echt onacceptabel”, zei burgemeester Visser via een woordvoerder tegenover Omroep West. De gemeente gaat in overleg met de clubs, de politie en de KNVB over een plan van aanpak.