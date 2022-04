Ajax-supporter Dilan Yesilgöz-Zegerius haalt uit naar ‘enorme sneuneuzen’

De kans op een terugkeer van uitsupporters in wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord is klein, denkt stadiondirecteur Jan van Merwijk van De Kuip. Supporters van Ajax hebben zowel tijdens als na de bekerfinale van afgelopen zondag tegen PSV (2-1 nederlaag) veel schade gemaakt en lijken daardoor de kans op De Klassieker met uitsupporters nog meer te hebben verkleind. Minister van Justitie en Veiligheid en Ajax-fan Dilan Yesilgöz-Zegerius is woedend en noemt de relschoppers ‘enorme sneuneuzen’.

Van Merwijk vindt de vernielingen zeer vervelend, maar geeft aan het na vorige bekerfinales met Ajax wel te hebben verwacht, zo geeft hij aan in een interview met het Algemeen Dagblad. Tijdens de bekerfinale hebben Ajax-supporters wasbakken van de muur getrokken, toiletpotten vernield en brand gesticht in een van de wc’s. ‘’Het zijn niet alle toiletten, laat ik dat duidelijk zeggen, maar een klein groepje supporters is losgegaan en heeft de boel gesloopt. We zullen alles herstellen en de rekening aan de KNVB presenteren. Die zal hem vervolgens naar Ajax doorsturen’’, aldus de stadiondirecteur.

Tijdens de wedstrijd wisten Ajax-fans met bivakmutsen op een vak van PSV, met veel kinderen erin, binnen te dringen. Daarbij raakten twee PSV-supporters en een agent lichtgewond. Na de wedstrijd vielen Amsterdamse supporters de ME aan en bekogelden ze hen met vuurwerk en een luik van een dakraam van een van de bussen. In totaal werden 22 supporters gearresteerd, zowel PSV- als Ajax-supporters, voor onder meer het bezitten of het gooien van vuurwerk, openlijke geweldpleging en drugsbezit. Voorafgaand aan de wedstrijd gooiden PSV-supporters vuurwerk richting agenten.

"Dit soort gedrag maakt het steeds lastiger om ooit wel weer uitpubliek toe te staan bij De Klassieker", gaat Van Merwijk verder. "Eerlijk gezegd, ik denk niet dat dat nog gebeurt. Het risico is te groot." Volgens Van Merwijk zit ‘de rivaliteit te diep’ tussen beide supportersgroepen. Eerder dit seizoen bekogelden supporters van Feyenoord nog de spelersbus van Ajax met vuurwerk toen de Amsterdammers een bezoek brachten aan De Kuip voor een competitiewedstrijd (0-2).

Minister van Justitie en Veiligheid en Ajax-fan Dilan Yesilgöz-Zegerius is woedend over het gedrag van de Amsterdamse supporters rondom de bekerfinale. "Dit deugt echt niet", aldus de minister op Twitter. "Voor de duidelijkheid: je bent geen voetbalsupporter als je de politie belaagt of echte supporters van hun plek verjaagt. Dit is crimineel gedrag en het maakt je daarnaast een enorme sneuneus die zich kapot moet schamen", zo eindigt Yesilgöz-Zegerius.

Uitsupporters van Ajax en Feyenoord zijn al sinds 2009 niet meer welkom bij Klassiekers. In februari van dat jaar spraken de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, af dat er vijf jaar lang geen uitsupporters bij de onderlinge wedstrijden aanwezig mochten zijn. Het verbod op uitsupporters werd in 2014 verlengd nadat supporters van de Amsterdamse club zich tijdens de bekerfinale met PEC Zwolle (winst PEC Zwolle) in datzelfde jaar hadden misdragen.