Xavi treurt: ‘De cijfers zeggen alles, hij is een cruciale speler voor ons’

Woensdag, 20 april 2022 om 18:39

Barcelona gaat het verlies van Pedri donderdag op bezoek bij Real Sociedad voelen, zo geeft Xavi aan in de aanloop naar het cruciale duel. De trainer van Barcelona spreekt van ‘een groot gemis’ op de persconferentie voor de LaLiga-kraker. De negentienjarige middenvelder scheurde in de Europa League-kwartfinale tegen Eintracht Frankfurt (2-3 verlies) zijn hamstring en zal de rest van het seizoen moeten missen.

"De cijfers zeggen alles", steekt Xavi van wal tegen de aanwezige pers. "Hij is een cruciale speler voor ons. Hij is een van de beste middenvelders ter wereld en hij begrijpt hoe we willen spelen. Het is een groot verlies", treurt de oefenmeester. Dat de middenvelder van Barcelona zo belangrijk is voor de ploeg blijkt uit een opvallende statistiek. Barcelona behaalde dit seizoen zonder Pedri in het team maar 49 procent van het te behalen aantal punten (28 van de 57). Met Pedri in het elftal wist Barcelona 89 procent van het mogelijke aantal punten te pakken (32 van de 36).

Zonder Pedri ging Barcelona maandag verrassend in het eigen Camp Nou onderuit tegen Cádiz (0-1). Door het puntenverlies wordt het duel met Real Sociedad nog belangrijker, weet ook Xavi. "Het is een finale tegen een directe concurrent voor de Champions League-plekken. Dat is onze realiteit.” De titeldroom moet Barcelona volgens de trainer laten varen. "We strijden om de tweede plek. Dat is normaal gesproken niet onze doelstelling, maar het is nu wel onze realiteit. We moeten terug naar de vorm van twee à drie wedstrijden geleden en het seizoen goed beëindigen."

Barcelona staat met zestig punten op de tweede plaats in LaLiga. De Catalanen staan op doelsaldo boven Sevilla en Atlético Madrid, die beide evenveel punten hebben. Wel heeft Barcelona een wedstrijd minder gespeeld dan de naaste concurrenten. Real Sociedad staat met 55 punten op de zesde plek - die recht geeft op deelname aan de Conference League - en zal het duel dus willen aangrijpen om te klimmen op de ranglijst. De vijfde plek, die Real Betis momenteel bezet met 57 punten en een wedstrijd meer gespeeld, zorgt voor een plaats in de Europa League van volgend seizoen.