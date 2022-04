Xavi verdedigt Piqué na uitlekken tapes: ‘Dit is als een drug voor hem’

Xavi gelooft dat Gerard Piqué geniet van de extra publiciteit die hij krijgt als gevolg van de gelekte audiofragmenten tussen de 35-jarige verdediger van Barcelona en Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond (RFEF). Waar eerder sprake was van mogelijke belangenverstrengeling van de centrale verdediger van Barcelona ten opzichte van de nieuwe inrichting van de Supercopa, blijkt uit nieuwe fragmenten dat de verdediger een plaats in het Olympische elftal van Spanje veilig wilde stellen met behulp van Rubiales.

In de Spaanse media is veel te doen om de gelekte audiofragmenten van el Confidencial waarop Piqué te horen is. Xavi kon op de persconferentie in aanloop naar het LaLiga-duel met Real Sociedad niet om de uitspraken van zijn verdediger heen en werd geconfronteerd met de mogelijke belangenverstrengeling. “Hij is extravert en houdt ervan om tongen los te maken”, zei de trainer van Barcelona. "Ik ben diplomatieker. Ik ken hem. Als hij niet gefocust was, zou ik hem waarschuwen, maar deze aandacht werkt voor hem als brandstof. Het is adrenaline voor hem. Het is als een drug, in de goede zin van het woord.”

Piqué reageerde verbolgen op de publicatie van el Confidencial over zijn vermeende miljoenendeal met de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales. In door de Spaanse krant onderschepte gesprekken is te horen hoe de Barcelona-verdediger met Rubiales praat over de deal van veertig miljoen euro rondom de Supercopa, die sinds 2020 in Saudi-Arabië wordt gespeeld. Maar liefst vier miljoen euro per jaar wordt naar verluidt naar Kosmos Holding overgemaakt, het bedrijf dat Piqué in 2017 oprichtte.

In een livestream op Twitch deed Piqué zijn verhaal over de deal met de voorzitter van de Spaanse voetbalbond. "Ik ben heel trots op deze overeenkomst, want die is gewoon heel belangrijk voor het voetbal in Spanje", zo benadrukte de mandekker van Barcelona. "Het is allemaal legaal verlopen en naar mijn mening is er totaal geen sprake van belangenverstrengeling. Ik heb niets te verbergen en neem ook geen beslissingen op basis van wat andere mensen denken. De audiofragmenten zijn uit hun context gehaald en gelekt met kwade bedoelingen.”

De livestream van Pique stoorde Xavi echter niet. “Het zou me storen als hij niet alles zou geven of zich niet aan de regels zou houden. Het is Gerard en ik ken hem. Ik weet hoe ik hem moet managen.” De trainer van Barcelona werd ook gevraagd of hij denkt dat Piqué en Rubiales schuldig zijn aan strafbare feiten. “Het is heel moeilijk, mijn mening verandert niets. Er zijn twee mensen bij betrokken. Ik ken Rubiales goed, hij is een nobele man. Ik vertrouw op zijn eerlijkheid. Hij moet zich verantwoorden, en dat moet Piqué ook. Ik denk dat ze het belang van het grotere geheel voor ogen hadden. Dat wil ik denken. Of het ethisch is of niet? Er zullen verschillende meningen over zijn.”

Nieuwe audiofragmenten die el Confidencial heeft gepubliceerd lijken de invloed die Piqué bij bondsvoorzitter Rubiales heeft te bevestigen. De verdediger stuurde in 2019 een bericht naar Rubiales, waarin hij zijn hulp vroeg om een plek in het Spaanse Olympische team voor de Spelen van Tokio te bewerkstelligen. “Je moet dit voor mij doen, Rubi. Ik wil heel graag in actie komen op de Olympische Spelen", is te horen. "We moeten de coach (Luis de la Fuente, red.) samen benaderen, maar dit moet wel geheim blijven."

Piqué stelt in de tape voor om naar Madrid te komen. "Dan gaan we met hem (De la Fuente, red.) om de tafel zitten. Laten we ervoor zorgen dat dit niet in de media komt. We moeten het geheim houden, anders gaan andere spelers ook om een plek vragen”, maakt Piqué duidelijk aan Rubiales. die positief reageert. "Ik heb de coach op de hoogte gebracht. Hij is degene die de beslissingen moet nemen, maar hij is natuurlijk blij dat ik hem daarbij een handje help. Ik zou erg graag willen zien dat je meegaat naar de Olympische Spelen, maar je moet dit gesprek uiteraard geheim houden."

Rubiales wist uiteindelijk niet genoeg invloed uit te oefenen op De la Fuente om Piqué mee te nemen naar Japan: de oefenmeester besloot hem niet in te schrijven voor het Olympische team. De Spaanse oefenmeester maakte liever gebruik van Marco Asensio, Dani Ceballos en Mikel Merino als dispensatiespelers, aangezien zij ook deel uitmaakten van de kwalificatiecampagne van het Spaanse team. In Tokio reikten de Spanjaarden tot de finale, waar het in de finale na verlenging onderuit ging tegen titelverdediger en favoriet Brazilië (2-1).