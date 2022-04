Erik ten Hag definitief nieuwe manager van Manchester United

Donderdag, 21 april 2022 om 12:11 • Laatste update: 13:25

Erik ten Hag wordt komend seizoen de nieuwe trainer van Manchester United, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De huidige trainer van Ajax tekent voor drie seizoenen met de optie voor een extra jaar en wordt de opvolger van Ralf Rangnick, die sinds december tijdelijk de honneurs waarneemt bij United na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer. Voor Ten Hag komt er komende zomer een einde van een dienstverband van vierenhalf jaar bij Ajax.

Halverwege april meldde the Athletic al dat Ten Hag een mondelinge principeovereenkomst had bereikt met United. De doorgaans betrouwbare journalist David Ornstein maakte melding van een contract van maximaal vier jaar voor de 52-jarige trainer. De overeenkomst tussen Ten Hag en Manchester United werd vervolgens bevestigd door De Telegraaf. Het duurde vervolgens even voordat er witte rook kwam, aangezien de Engelse club 'respectvol wil handelen richting Ajax en Ten Hag, daar er nog een strijd om de landstitel op het programma staat'.

?????? The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

"Vier en een half jaar is een mooie tijd, maar we hadden Erik graag langer bij Ajax gehouden`, vertelt algemeen directeur Edwin van der Sar met een dubbel gevoel. "Hij gaat de stap maken naar een van de grootste clubs ter wereld, in een fantastische competitie. We zijn Erik veel dank verschuldigd voor wat hij tot nu toe bij Ajax heeft bereikt, maar we zijn nog niet klaar. Aan het eind van het seizoen zal ik uitgebreider terugkijken op zijn vertrek. Voor nu gaat het om de finale wedstrijden van het seizoen waarin we allemaal de landstitel mee naar huis willen nemen."

Ten Hag reageert zelf verheugd op het nieuws. "Ik ben blij dat het rond is en dat het officieel bekend is gemaakt", aldus de man die sinds 2018 in dienst was bij de Amsterdammers. "Die duidelijkheid is belangrijk. Maar ik heb nu maar één interesse en dat zijn deze laatste vijf wedstrijden. Ik wil mijn tijd hier positief afsluiten let wel, door de competitie te winnen. Daarmee kwalificeren we ons direct voor de Champions League. Ajax hoort daar." Ajax heeft met nog vijf wedstrijden te gaan een voorsprong van vier punten op achtervolger PSV. De Amsterdammers spelen onder meer nog tegen AZ en Vitesse, terwijl PSV nog op bezoek moet bij Feyenoord.

Grote eer

"Het is een grote eer om aangesteld te worden als manager van Manchester United", gaat Ten Hag verder op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb enorm veel zin om aan deze uitdaging te beginnen. Ik ken de historie van deze grote club en de bijbehorende passie van de fans. Ik ben vastberaden om een team de ontwikkelen dat het succes kan leveren dat deze fans verdienen. Het is moeilijk om Ajax te verlaten na een aantal geweldige jaren, maar ik kan de fans op het hart drukken dat ik volledig gefocust ben om dit seizoen succesvol te beëindigen voordat ik naar Manchester United vertrek."

Ten Hag geldt dus als definitieve opvolger van Solskjaer, die op 20 november werd ontslagen bij United na aanhoudende teleurstellende resultaten. De oefenmeester moest zijn post na een kleine drie jaar verlaten, waarna Rangnick als interim-manager werd aangesteld om het seizoen af te maken. De Duitser gaat zich vanaf komende zomer alleen nog met het technische beleid van de club bemoeien. United is bezig aan een teleurstellend seizoen. The Red Devils werden in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Atlético Madrid en strijden in de Premier League samen met Arsenal en Tottenham Hotspur nog om het felbegeerde laatste Champions League-ticket.

"In de afgelopen vier jaar heeft Erik ten Hag zich bewezen als een van de meest opwindende en succesvolle coaches in Europa", laat John Murtough, sportief directeur bij Manchester United, weten in een eerste reactie. "Hij staat bekend om de aantrekkelijke en aanvallende speelwijze waarmee hij zijn teams laat spelen. Daarnaast heeft hij oog voor talenten. In onze gesprekken met Erik zijn we diep onder de indruk geraakt over zijn lange termijn visie voor United. Erik wil met zijn drive en inzet de club terugbrengen naar een hoog niveau waardoor we mee kunnen doen om de prijzen. Ik wens hem veel succes om het seizoen bij Ajax tot een succesvol einde te brengen en kijk er naar uit hem te verwelkomen bij United deze zomer."

Ten Hag werd onlangs ook in verband gebracht met RB Leipzig, dat een stokje hoopte te steken voor diens aanstelling in Engeland. Al snel werd echter duidelijk dat Ten Hag zijn zinnen had gezet op de overstap naar United. De komende tijd moet gaan blijken hoe zijn staf van bij United er precies uit komt te zien. Mitchell van der Gaag - de huidige assistent van Ten Hag bij Ajax - gaat in ieder geval mee naar Engeland. De Daily Mirror meldde dat Ajax en United een akkoord hebben bereikt over een vergoeding van drie miljoen euro voor Ten Hag én Van der Gaag, die in Amsterdam nog een contract tot medio 2023 had. De vijftigjarige Van der Gaag was sinds de zomer van 2019 werkzaam in Amsterdam, waar hij aanvankelijk Jong Ajax trainde.

Invulling staf

De namen van Steve McClaren en Robin van Persie werden eveneens genoemd. Ten Hag zou wel met McClaren gesproken hebben, maar de voormalig trainer van onder meer de Engelse nationale ploeg, FC Twente en Newcastle United heeft nog geen contact gehad met de clubleiding van Manchester United. Van Persie - momenteel jeugdtrainer bij Feyenoord - zou door zijn gezinsleven twijfelen over een terugkeer naar Engeland. Zoon Shaqueel speelt momenteel in de jeugdopleiding van Feyenoord, terwijl dochter Dina een groot talent in de paardensport. Van Persie houdt sterk rekening met het leven van zijn kinderen.

Er komt hiermee in ieder geval een einde aan de samenwerking tussen Ten Hag en Ajax. De trainer - eerder werkzaam bij FC Twente, PSV, Go Ahead Eagles, Bayern München en FC Utrecht - veroverde in zijn bijna vierenhalf jaar in Amsterdam onder meer tweemaal de landstitel, eenmaal de TOTO KNVB Beker en daarnaast bereikte hij in het seizoen 2018/19 met Ajax de halve finale van de Champions League. Ten Hag kan mogelijk afscheid nemen met zijn derde kampioenschap, want Ajax strijdt de komende weken nog om de landstitel. De bekerfinale ging afgelopen zondag verloren ten koste van PSV (2-1).