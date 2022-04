Grote zorgen bij Marseille richting Feyenoord: ‘Hadden slechts twaalf spelers’

Woensdag, 20 april 2022 om 16:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:48

Jorge Sampaoli luidt in aanloop naar enkele cruciale weken met Olympique Marseille de noodklok wat betreft de fitheid van zijn selectie. De Argentijn zegt dat hij moet improviseren met zijn opstelling in de laatste fase van het seizoen. Sampaoli strijdt met zijn ploeg om de tweede plek te behouden in de Ligue 1 en treft Feyenoord in de halve finale van de Conference League.

De 62-jarige Sampaoli deelt in gesprek met L'Équipe zijn zorgen over de fitheid bij Marseille. "Ik heb op dit moment niet de luxe om elke wedstrijd met mijn ideale opstelling te spelen. Ik moet vooral kijken naar de spelers die het minst vermoeid zijn. We zijn het enige team in Frankrijk dat nog actief is in een Europees bekertoernooi. We moeten met de afwezigheid van sommige jongens dealen. Dit is de realiteit waarmee we te maken hebben. In Griekenland hadden we slechts twaalf spelers tot onze beschikking", laat de oefenmeester weten.

Sampaoli probeert sinds zijn komst bij Marseille ruim een jaar geleden altijd aanvallend voetbal te spelen. "Toen ik hier kwam was mijn doel om een speelwijze te introduceren om weer succesvol te worden", legt de voormalig coach van onder andere Chili, Argentinië en Sevilla uit. “Ik zou het voor deze groep mooi vinden als we successen kunnen boeken. We zullen tot het eind blijven strijden. Het mooiste van alles vind ik nog dat de groep de speelwijze heeft omarmd en er veel energie in steekt."

Naast het winnen van de Conference League wil Marseille graag tweede worden in de Ligue 1, zodat het zich direct plaatst voor de Champions League van volgend seizoen. "De tweede plaats in de Ligue 1 is voor ons niet zozeer een doel, maar wel een uitdaging", sloot de trainer af. Marseille staat met nog zes speelronden op het programma in de Ligue 1 op de tweede plaats, met drie punten voorsprong op nummer drie Stade Rennais. Voor de halve finale van de Conference League gaan de Fransen eerst op donderdag 28 april op bezoek in de Kuip, waarna de twee ploegen elkaar een week later weer treffen in de havenstad.