Slot kampt met vraagteken in aanloop naar Utrecht; Sandler wél beschikbaar

Woensdag, 20 april 2022 om 15:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:27

Guus Til is nog altijd niet beschikbaar voor Feyenoord, laat RTV Rijnmond weten. De huurling van Spartak Moskou was woensdagochtend wederom afwezig bij de groepstraining van de Rotterdammers en trainde voor zichzelf. Ook Jens Toornstra kon er nog niet bij zijn. Jorrit Hendrix keerde wel weer terug op het trainingsveld op Varkenoord, waar ook Philippe Sandler weer kon meedoen.

Til viel in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (1-4 winst) uit met een blessure. De middenvelder liet zich uit voorzorg wisselen nadat hij een tik had gekregen op zijn voet. De aanvallende middenvelder - dit seizoen al goed was voor 21 doelpunten en 4 assists in 43 wedstrijden namens Feyenoord - miste het Conference League-treffen met Slavia Praag al door de blessure en lijkt ook een groot vraagteken te zijn voor het treffen met FC Utrecht van zondag. Ook Toornstra trainde individueel. De routinier liep een enkelblessure op in de wedstrijd tegen Slavia Praag, waardoor hij mogelijk zijn laatste wedstrijd van het seizoen al gespeeld heeft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De terugkeer van Hendrix komt door de blessures van Til en Toornstra goed uit. De middenvelder, die in de winter op huurbasis overkwam van Spartak Moskou, keerde terug op het trainingsveld nadat hij dinsdag om onbekende reden ontbrak. Hendrix trainde samen met Lutsharel Geertruida en Patrik Walemark nog wel een deel apart van de groep, maar lijkt inzetbaar voor de ontmoeting met FC Utrecht van komende zondag in de Kuip. Een kans op speeltijd in die wedstrijd lijkt reëel, door de blessures van zijn concurrenten op het middenveld.

Nog meer goed nieuws kwam voor Feyenoord toen bleek dat winteraanwinst Sandler weer een volledige trainingssessie mee kon doen. Wegens blessureleed maakte de verdediger die transfervrij overkwam van Manchester City nog geen deel uit van de selectie, maar lijkt daar zondag voor het eerst wel klaar voor te zijn.

Feyenoord hoopt in het restant van het seizoen de derde plek die het op dit moment bezet vast te houden. Deze positie geeft aan het einde van de rit namelijk recht op plaatsing voor de play-offs van de Europa League. De club uit Rotterdam heeft nog een kleine kans om tweede te worden, wat voorrondes voor de Champions League verschaft. De achterstand op PSV is zeven punten, met nog vijf wedstrijden te gaan in de Eredivisie.