Barça krijgt nieuwe concurrent in strijd om handtekening van Simons

Woensdag, 20 april 2022 om 14:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:53

Xavi Simons lijkt er weer een nieuwe optie bij te hebben om zijn loopbaan bij voort te zetten. Volgens Foot Mercato heeft ook Bayer Leverkusen zich gemeld bij het management van de Nederlander, wiens contract na dit seizoen afloopt. Eerder meldde zijn oude club Barcelona zich al bij de speler van Paris Saint-Germain, dat zijn contract overigens dolgraag wil verlengen.

Leverkusen is een nieuwe kandidaat om Simons transfervrij over te nemen van Paris Saint-Germain. Foot Mercato weet dat de Duitsers een officiële aanbieding hebben neergelegd bij de middenvelder, die donderdag negentien jaar oud wordt. Ook Barcelona zit op het vinkentouw. Simons koos er in 2019 juist voor om Barcelona in te ruilen voor PSG, maar de Catalanen hopen dat hij nu weer de omgekeerde weg wil bewandelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

GOAL meldde eerder in de week al dat het behouden van de achttienjarige middenvelder 'topprioriteit' is voor les Parisiens, naast het verlengen van de samenwerking met Kylian Mbappé. Vanwege de geringe speelkansen in het eerste elftal zou de Nederlander hebben getwijfeld over zijn verblijf in Parijs, zo schemerde door in Franse media. Tegelijkertijd zou Simons juist geen speeltijd hebben gekregen vanwege zijn aflopende contract. Dat veranderde vanaf medio december, toen trainer Mauricio Pochettino de offensieve middenvelder vrijwel vast bij de A-selectie haalde. Sindsdien mocht Simons in zeven wedstrijden zijn opwachting maken.

Simons kwam echter op 11 februari voor het laatst in actie voor PSG. De geruchten van een vertrek werden tevens gesterkt door een 'opmerkelijk' besluit van Pochettino. Simons werd gepasseerd in de wedstrijdselectie voor het Ligue 1-duel met Clermont Foot (1-6 winst). Er zou geen directe aanleiding zijn om de aanvallende middenvelder op de tribune te zetten en Pochettino - die tot dan toe steevast een plek in zijn wedstrijdselectie had voor Simons - trad zelf ook niet naar buiten met een verklaring.

Het management van Simons was naar verluidt not amused over de beslissing van de Argentijnse oefenmeester, waardoor er hevig gespeculeerd werd over zijn nabije toekomst. Voor PSG geldt Simons echter als ‘een van de pijlers van de toekomst’, waardoor de club het contract van de Nederlander graag zou willen openbreken en verlengen.