Strand Larsen spreekt zich uit over vermeende interesse van Feyenoord

Woensdag, 20 april 2022 om 13:52 • Jordi Tomasowa

Jörgen Strand Larsen staat niet onwelwillend tegenover een transfer naar Feyenoord. De link tussen de Noorse spits en Feyenoord werd begin april gelegd door Cristian Willaert van ESPN, die zei dat de aanvaller genoemd wordt in De Kuip. Strand Larsen ziet de vermeende interesse van Feyenoord als een ‘groot compliment’.

Volgens la Gazzetta dello Sport had Genoa afgelopen winter belangstelling in Strand Larsen. Il Vecchio Balordo zou destijds naar verluidt zo’n vijf miljoen euro over hebben voor de spits van FC Groningen, die onlangs ook in verband werd gebracht met Feyenoord. “Daar blijf ik heel kalm onder, hoewel ik het wel zie als een enorm compliment”, vertelt Strand Larsen in gesprek met Voetbal International.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Toen ik las dat Feyenoord me een interessante spits vindt, was ik daar gewoon trots op”, vervolgt de topscorer van Groningen. “Wie zou dat niet zijn? Belangstelling van andere clubs is voor mij pure brandstof. Mijn droom is uiteindelijk om naar een grotere club te gaan en Feyenoord is een heel grote club.” De Rotterdamse topclub moet komend seizoen waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe aanvalsleider, aangezien Cyriel Dessers momenteel wordt gehuurd van KRC Genk en hij alleen voor vier miljoen definitie kan worden overgenomen.

Hans Nijland denkt echter niet dat Feyenoord daadwerkelijk in staat is om Strand Larsen aankomende zomer aan te trekken. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen vermoedt dat de 22-jarige spits komende zomer een clubrecord gaat neerzetten als het gaat om hoogste uitgaande transfer ooit bij de Trots van het Noorden. "Dat zou mij niet verbazen", zo zei Nijland onlangs bij VoetbalTijd.

Het huidige record bij FC Groningen staat op naam van Marcus Berg, die in 2009 voor een bedrag van 9,5 miljoen euro werd verkocht aan Hamburger SV. Nijland vermoedde dus dat Strand Larsen duurder zal worden. Feyenoord Transfermarkt meldde overigens direct nadat Strand Larsen aan Feyenoord gelinkt werd dat hij intern geen serieuze optie is voor Feyenoord. Of het met de financiën te maken heeft in Rotterdam, wordt overigens niet naar buiten gebracht.

Strand Larsen kwam in 2020 voor iets meer dan een miljoen euro over van Sarpsborg uit Noorwegen. De spits kwam dit seizoen tot 15 goals en 1 assist in 31 officiële duels, nadat hij vorig jaar al 9 keer scoorde en 6 assists gaf in 32 wedstrijden voor de Eredivisionist.