Rotterdams talent (16) wees Feyenoord af: ‘Ajax was de club waar ik op wachtte’

Woensdag, 20 april 2022 om 13:15 • Jordi Tomasowa

Jaynilson Geoffery maakt volgend seizoen de overstap van Alphense Boys naar Ajax. Het zestienjarige talent kreeg ook de mogelijkheid om op stage te komen bij Feyenoord, maar vervolgt zijn carrière dus in de jeugdopleiding van Ajax.

In gesprek met Ajax Showtime onthult Geoffery hoe zijn aanstaande transfer tot stand is gekomen. “Vanaf het begin van het seizoen hebben ze al veel wedstrijden van mij bekeken en daarin heb ik ze overtuigd om op stage te komen”, zegt de aanvaller. “Dat is nog wel een bijzonder verhaal. In december kreeg ik eerst een uitnodiging om op stage te komen bij Feyenoord, maar dat heb ik afgewezen. Ondanks dat ik uit Rotterdam kom, ben ik een echte Ajax-fan. Ajax was de club waar ik op wachtte.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Geoffery noemt Ajax ‘de mooiste club van Nederland’ en werd naar eigen zeggen gepakt door de speelstijl van de ploeg van Erik ten Hag. “Daar wilde ik spelen en ik was er inmiddels van overtuigd dat het kon. Feyenoord wees ik daarom af en op dezelfde dag werd ik gebeld dat ik bij Ajax op stage mocht komen.” De Rotterdammer maakte tijdens enkele trainingen en een wedstrijd met de Onder 17 voldoende indruk om uiteindelijk een contract af te dwingen. “Na die trainingen en de wedstrijd was ik wel tevreden. Natuurlijk kan het altijd beter, maar ik had wel het gevoel dat ik zou worden aangenomen door Ajax.”

“Ik ben een aanvaller, een buitenspeler. Ik ben rechtsbenig en speel het liefst vanaf de linkerflank. Ik ben een snelle speler met veel techniek, een echte dribbelaar”, zo omschrijft Geoffery zichzelf. “Maar ik heb ook fysieke kracht. Voor het doel ben ik goed en ik neem veel initiatief aan de bal. Wel moet ik nog beter worden in mijn spel zonder bal, zoals mijn verdedigende positionering en loopacties in de diepte.”