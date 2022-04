Kleedkamer Bayern mengt zich en eist duidelijkheid van Nagelsmann

Woensdag, 20 april 2022 om 12:30 • Laatste update: 13:14

De spelers van Bayern München zijn ontevreden over de werkwijze van Julian Nagelsmann, zo meldt BILD. De selectie zou het niet eens zijn met de spelopvatting van de 34-jarige oefenmeester. De spelersgroep wijst op het gebrek aan automatismen, daar er veel wisselingen worden doorgevoerd in het systeem van Nagelsmann. Ze eisen dat er gefocust gaat worden op één speelwijze.

Het rommelt bij Bayern München. Ondanks dat de club uit Zuid-Duitsland lijkt af te stevenen op de landstitel - bij een overwinning op Borussia Dortmund zaterdagavond zijn ze niet meer te achterhalen door BVB - lijkt er onvrede te heersen bij der Rekordmeister. De club werd vorige week verrassend uitgeschakeld door Villarreal in de kwartfinale van de Champions League (2-1 over twee wedstrijden) en strandde ook vroegtijdig in de strijd om de DFB Pokal na een ontluisterende nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach (5-0).

Nu lijkt de selectie zich ook nog tegen de trainer te keren. De spelers kunnen volgens BILD niet wennen aan de aanpak van Nagelsmann, die zijn spelsysteem dit seizoen al meerdere keren heeft gewijzigd. In het verleden speelde Bayern meestal in een 4-2-3-1-formatie, met vier verdedigers, twee controlerende middenvelders, drie aanvallend ingestelde middenvelders en een spits. Nagelsmann maakt ook gebruik van dit systeem, maar wisselt het vaak af met een tactiek bestaande uit een driemansdefensie en twee aanvallend ingestelde vleugelspelers.

De spelers zouden geëist hebben dat Nagelsmann zich focust op één systeem, zodat automatismen in het elftal kunnen komen. Nagelsmann, die sinds vorig jaar zomer bij Bayern voor de groep staat, zou zich echter geforceerd voelen van systeem te wisselen door de blessures die heersen binnen de selectie. Vooral de lange afwezigheid van Alphonso Davies door een hartspierontsteking zorgde voor kopzorgen bij de trainer. De bestuurders van Bayern zijn van mening dat het team een aantal directe versterkingen nodig heeft.