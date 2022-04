Engelse media dodelijk: ‘Medelijden zal overheersen bij Ten Hag’

Woensdag, 20 april 2022 om 10:30 • Laatste update: 11:56

De Engelse media zijn niet mild voor Manchester United na de ontluisterende nederlaag tegen Liverpool van dinsdagavond. De ploeg van interim-manager Ralf Rangnick had weinig in te brengen en werd op een 4-0 nederlaag getrakteerd. Daags na de oorwassing is Erik ten Hag een van de hoofdonderwerpen in de kranten. De BBC stelt zelfs dat men medelijden moet hebben met de Ajax-trainer die komend seizoen naar alle waarschijnlijkheid aan het roer staat bij Manchester United.

United verloor dinsdagavond voor de tweede keer dit seizoen met ruime cijfers van Liverpool. “Liverpool negen, United nul. Dat is de score over twee wedstrijden tussen deze twee ploegen. Het was een tweeluik voor de geschiedenisboeken. United is nog nooit met zulke cijfers onderuit gegaan over twee wedstrijden, zelfs niet toen ze met 6-1 van Manchester City verloren”, zo maakt de Daily Mail duidelijk. The Sun wijst op het contrast tussen Liverpool en United. “Het Liverpool van Jürgen Klopp, dat op alle fronten meedoet om de prijzen, geïnspireerd door de briljante Thiago Alcântara, nam weer een stap op weg naar het meest succesvolle seizoen in de historie van de club. En in een gigantisch contrast illustreerde dit zwakke en chaotische United-team precies waarom dit het slechtste team van de club is sinds de jaren tachtig.”

De boulevardkrant wijst bovendien op het feit dat Ten Hag waarschijnlijk ook naar de wedstrijd heeft gekeken. “Het zou hem vergeven worden als hij van gedachten veranderd en telefoontjes vanuit Manchester blokkeert”, schrijft de tabloidkrant cynisch. Ook de BBC benoemt de beoogde nieuwe oefenmeester. “De aanstaande komst van Erik ten Hag als nieuwe manager van Manchester United zou een leuke aangelegenheid moeten zijn. In plaats daarvan zal medelijden de overheersende emotie zijn wanneer de Nederlander door de deuren van Old Trafford loopt.” United incasseerde dit seizoen negen tegentreffers tegen Liverpool in de Premier League, het hoogste aantal ooit in één seizoen.

De BBC benadrukt de taak die Ten Hag te wachten staat in Manchester. “Ten Hag krijgt de beschikking over een verstoorde kleedkamer die wordt bewoond door spelers die er niet willen zijn, niet goed genoeg zijn en de goede naam van de club in verlegenheid hebben gebracht met hun wanprestatie tegen Liverpool op Anfield." Ook the Daily Star ziet een loodzware taak voor de Ajax-trainer. “Erik ten Hag staat een enorme taak te wachten. Hoe goed hij dan ook is als manager, hij zal geen succes worden bij United. Tenzij hij een compleet nieuw team krijgt. De huidige selectie heeft gewoon niet de kwaliteit om voor United uit te komen - zelfs Rangnick benadrukte dat.”

Rangnick nam op de persconferentie alvast een voorschot op de aanstaande renovatie. "Zes, zeven, misschien wel tien nieuwe spelers komen eraan. Ja, er komt zeker een renovatie aan, dat was voor mij de eerste drie à vier weken wel duidelijk. Voor ons als technische staf is het buitengewoon gênant om hier te zitten en zo'n persconferentie te houden." The Daily Star ziet het echter niet gebeuren dat Ten Hag zijn nieuwe team zelf mag inrichten. “Met de huidige eigenaren bij United is het hoogst onwaarschijnlijk dat Ten Hag de volledige controle krijgt. Er moet een complete cultuurschok komen bij de club en dat moet bovenaan beginnen.”