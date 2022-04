Club Brugge bindt strijd aan met racisme en plakt 24.000 stickers

Woensdag, 20 april 2022 om 08:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:17

Club Brugge gaat alle supporters betrekken bij een nieuwe campagne om racisme uit het Jan Breydelstadion te weren. Aanleiding is een incident met Anderlecht-trainer Vincent Kompany halverwege december. Fans van de Belgische club kunnen binnenkort middels een QR-code melding maken van racisme, waarvoor de club zo'n 24.000 stickers op de stoeltjes in het stadion plakt. "Het is dus niet zo dat elke melding onmiddellijk tot een stadionverbod zal leiden", aldus Bob Madou, CBO bij Club Brugge.

Op 19 december werd het Belgische voetbal opgeschrikt, toen een deel van het thuispubliek zich racistisch uitliet tijdens het treffen tussen Brugge en Anderlecht (2-2). "We zijn hier een hele wedstrijd uitgescholden voor bruine apen. Ik ga ontgoocheld naar huis", sprak Kompany na afloop tegen Eleven Sports. De racismerel leidde tot een grootschalig onderzoek, maar krijgt geen verder gevolg. Wel werd een aantal verdachten geïdentificeerd. Om herhaling in de toekomst te voorkomen bindt Blauw-Zwart zelf de strijd aan met zijn eigen supporters.

Brugge gaat middels stickers 24.000 QR-codes op de stoeltjes in het Jan Breydelstadion, wat ertoe moet leiden dat fans in het vervolg melding maken van racistische uitlatingen bij mede-supporters. Door de code te scannen kan meteen het stoelnummer van de persoon in kwestie worden doorgespeeld. "Het gaat om een absolute minderheid die de boel verziekt voor anderen”, meent Madou tegen Het Laatste Nieuws. "Heel wat fans hebben ook al aangegeven dat ze niet langer met dit gedrag geassocieerd willen worden. En zo zien wij het zelf ook. Wie zich racistisch uitlaat, hoort hier niet thuis."

Volgens Madou gaat het er vooral om om fans aan te spreken op hun verantwoordelijkheidsgevoel. "En het hen zo makkelijk mogelijk maken om een melding te maken. Er zijn al heel wat sensibiliseringscampagnes geweest. Maar die bereiken de mensen voor wie ze bedoeld zijn niet altijd. Dit is dus geen campagne, maar eerder een plan van aanpak. We willen nu voornamelijk het groepsgevoel aanspreken om de rotte appels er uit te halen. En we gaan uiteraard ook de mensen die beschuldigd worden horen. Het is dus niet zo dat elke melding onmiddellijk tot een stadionverbod zal leiden."