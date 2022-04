Huub Stevens komt met noodkreet aan Ajax: ‘Het is geen kleuterklas, hè’

Woensdag, 20 april 2022 om 08:06 • Laatste update: 08:10

Huub Stevens is van mening dat Erik ten Hag snel duidelijkheid moet verschaffen aan de selectie van Ajax over zijn naderende vertrek. De oefenmeester staat op het punt om een vierjarig contract te tekenen bij Manchester United, maar laat zich daar nauwelijks over uit in de media. Ook intern is het nog niet officieel bevestigd. Volgens Steven zorgt het stilzwijgen van Ten Hag alleen maar voor onrust binnen de club. "Het is geen kleuterklas, hè. Echt waar, maak het meteen, zodra het even kan, kenbaar aan ze."

Alles wijst erop dat Ten Hag vanaf komend seizoen voor meerdere jaren aan het roer staat bij United. In aanloop naar de bekerfinale verzamelden zich Engelse journalisten in de Johan Cruijff ArenA om de Ajax-trainer het hemd van het lijf te vragen, maar daar ging Ten Hag niet in mee. "Ze (de spelersgroep, red.) weten hoe het werkt. En zolang je geen duidelijkheid verschaft, blijft er iets rondsluimeren binnen de club. Ik weet niet hoe Ajax er intern in staat. Maar dat Ten Hag gaat, is inmiddels wel helder", aldus Stevens in het Algemeen Dagblad.

"Je moet het moment pakken dat je als trainer zelf eerst je spelers inlicht en dat in Engeland op hetzelfde moment de spelers van United op de hoogte worden gebracht van de komst van de nieuwe trainer", meent Stevens. "Dat had volgens mij al gekund. Daarbij kun je altijd een kleine slag om de arm houden. Geef gewoon duidelijkheid. Ik denk dat een groep daar zelfs respect voor heeft als dat gebeurt, in plaats van dat ze alles vanuit de pers moeten vernemen. Juist als spelers voelen dat er iets verzwegen wordt, worden ze onrustig. Hoe langer je wacht, hoe meer onrust."

Stevens is niet bang dat de prestaties van Ajax zullen lijden onder een eventuele bekendmaking. "Ze weten dat ze kampioen moeten worden. Die kunnen en mogen zich niet verstoppen. Het is geen kleuterklas, hè. Echt waar, maak het meteen, zodra het even kan, kenbaar aan ze. En ik denk dat het voor Ten Hag ook fijner is als het eruit is. Dan gaat het daar even over, beantwoordt hij een paar vragen, maar kan hij vervolgens ook benadrukken gedurende de titelrace geen verdere vragen over United te zullen beantwoorden."