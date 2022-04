Kees van Wonderen: ‘Hij is de allerbeste kandidaat-trainer voor Ajax’

Woensdag, 20 april 2022 om 07:25 • Laatste update: 09:14

Volgens Kees van Wonderen zou Ajax er goed aan doen om na dit seizoen in zee te gaan met Alfred Schreuder. Dinsdag maakte De Telegraaf bekend dat de Amsterdammers bij Club Brugge hebben geïnformeerd naar de contractsituatie van de 49-jarige oefenmeester. Van Wonderen en Schreuder werkten in het verleden samen bij FC Twente, waar de trainer van Go Ahead Eagles warme herinneringen aan overhoudt.

"Er gebeurde daarna heel veel bij FC Twente", blikt Van Wonderen in De Telegraaf terug op de tijd dat hij bij Twente als rechterhand diende van Schreuder. "Dat was niet de leukste periode voor Alfred, maar het is tegelijkertijd ook heel leerzaam geweest. Het was zijn eerste klus als hoofdtrainer en het eerste jaar deed hij ook de trainerscursus nog. Er kwam zoveel op hem af. Van buitenaf was het verwachtingspatroon nog dat we zouden meedoen in de top, maar de club moest een stap terugdoen. Er was veel kritiek op het spel, dat het te voorspelbaar en voorzichtig zou zijn."

Schreuder kwam aan het roer te staan Bij de Enschedeërs nadat Steve McClaren voor de tweede keer vertrok. De Engelsman was in zijn eerste jaar bijzonder succesvol met het winnen van de landstitel. "Het heeft vaak ook simpelweg met de kwaliteit van de spelers te maken", gaat Van Wonderen verder. "Alfred kreeg lang het vertrouwen, maar uiteindelijk is zo’n gevecht bijna niet te winnen. Hij is wel een enorm sterke persoonlijkheid. Natuurlijk deed het wat met hem, maar hij dacht altijd in het belang van de club. Als je kijkt naar zijn kennis, manier van werken, bevlogenheid en de bagage die hij heeft, dan lijkt hij mij de allerbeste kandidaat voor Ajax."

Schreuder deed de voorbije jaren veel ervaring op en werkte onder meer als assistent onder Ronald Koeman, Julian Nagelsmann en Ten Hag. "Kwalitatief is Alfred een toptrainer", meent Van Wonderen. "In mijn ogen heeft hij ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt door zijn samenwerking met Julian Nagelsmann. Samen met Erik ten Hag is hij bepalend geweest in de doorontwikkeling van Ajax. Ook als je kijkt naar de speelwijze en het feit dat iemand als Dusan Tadic naar Ajax kwam, die net als bijvoorbeeld Hakim Ziyech een heel goede klik met Alfred heeft."

Ook Bert van Marwijk ziet een eventuele komst van Schreuder naar Ajax wel zitten. De voormalig bondscoach van Oranje had Schreuder graag toegevoegd aan zijn technische staf voor het WK van 2010. "Hij is een coach die goed nadenkt over het spelletje en heel duidelijk is. Ajax heeft het voordeel dat ze hem als assistent van Erik ten Hag al van dichtbij hebben meegemaakt. Met Ten Hag, Koeman en Nagelsmann heeft hij uitstekende leermeesters gehad en hij is hoofdtrainer geweest bij FC Twente, Hoffenheim en Club Brugge. Dus heeft hij de benodigde meters gemaakt."