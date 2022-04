Rangnick trekt keiharde conclusies: ‘Misschien wel tien nieuwe spelers’

Woensdag, 20 april 2022 om 06:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:16

Ralf Rangnick is geschrokken van de manier waarop zijn elftal dinsdagavond door de dag kwam tegen Liverpool. Manchester United ging met 4-0 onderuit tegen de ploeg van manager Jürgen Klopp en die vernedering kwam niet voor het eerst dit seizoen. Rangnick trok na afloop dan ook keiharde conclusies. "Het is gênant, het is teleurstellend, misschien zelfs vernederend. We moeten accepteren dat zij nu zes jaar verder zijn dan wij", sprak de Duitser bij de BBC.

Via flitsend voetbal legde Liverpool de bezoekers in grote gedeelten van de wedstrijd de wil op; alleen in het eerste kwartier van de tweede helft oogde Manchester United enigszins dreigend. Mohamed Salah werd de grote man met twee treffers bij de thuisploeg. "Toen Jürgen Klopp naar Liverpool kwam, veranderde dat de club. Niet alleen hun ploeg werd beter, maar het tilde de club en de hele stad naar een hoger niveau", concludeert Rangnick na afloop van de oorwassing. "Dat moet met ons ook gaan gebeuren in de komende transferperiodes."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rangnick begon opvallend genoeg met vijf verdedigers, wat er na vijf minuten al toe leidde dat Luis Díaz voor de openingstreffer kon aantekenen. De interim-manager greep halverwege terug op zijn vertrouwde formatie door Jadon Sancho binnen de lijnen te brengen voor Phil Jones. "Ik denk niet dat een andere formatie bij de start iets zou hebben veranderd", vervolgde Rangnick. "Het eerste doelpunt dat we incasseerden, behoorde niet tot ons strijdplan. We waren niet van plan om zo hoog te staan en een tegenaanval te incasseren. Dat veranderde de wedstrijd. De eerste helft waren we gewoon niet goed genoeg. We hebben geen eerste bal of tweede bal gewonnen."

En dus is er komende zomer werk aan de winkel voor Erik ten Hag. De trainer van Ajax staat op het punt om een vierjarig contract te tekenen, maar heeft een behoorlijke klus te klaren. "Er zal een flinke renovatie plaatsvinden", aldus Rangnick tijdens de persconferentie. "Zes, zeven, misschien wel tien nieuwe spelers komen eraan. Ja, er komt zeker een renovatie aan, dat was voor mij de eerste drie à vier weken wel duidelijk. Voor ons als technische staf is het buitengewoon gênant om hier te zitten en zo'n persconferentie te houden. We moeten toegeven dat zij veel beter zijn dan wij."

Vernietigende Roy Keane zag ‘kind’ en duo dat niet goed genoeg voor United is

Roy Keane is keihard voor Manchester United na de 4-0 nederlaag tegen Liverpool. Lees artikel

Op de vraag waarom het zo mis ging voor United - in een wedstrijd waarin de ploeg van Rangnick amper een schot op doel produceerde - wees de Duitse interim-manager simpelweg op de kloof tussen beide ploegen. "Ze zijn een van de beste, zo niet het beste team ter wereld. Wij zijn verre van dat. Om iets uit een wedstrijd te halen, moet je er bovenop zitten. In de eerste helft deden we dat niet. In de tweede helft deden we dat 25 minuten, maar het was niet genoeg. Het is beschamend en teleurstellend, misschien zelfs wel vernederend. We moeten accepteren dat zij zes jaar voor liggen op ons."