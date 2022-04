Neville ziet ‘politieke truc’ van Manchester United rondom aanstelling Ten Hag

Woensdag, 20 april 2022 om 00:11 • Dominic Mostert

Manchester United wil met de naderende aanstelling van Erik ten Hag de aandacht afleiden van de teleurstellende sportieve prestaties, denkt Gary Neville. Naar verwachting wordt de trainer van Ajax deze week gepresenteerd als manager voor volgend seizoen. Dat er genoeg werk aan de winkel is voor Ten Hag, bleek dinsdagavond wel uit de ontluisterende 4-0 nederlaag tegen Liverpool. Momenteel staat Manchester United op de zesde plek in de Premier League.

Niet alleen op sportief gebied is het rumoerig: er zijn ook grote demonstraties tegen de familie Glazer, die de club in het beheer heeft. "De fans demonstreren en zijn boos over de sportieve prestaties, ze kunnen niet geloven wat er gebeurt. Manchester United ligt ook uit alle competities", zegt Neville als analist bij Sky Sports. "Er zijn twee redenen waarom ze zo wanhopig zijn om de nieuwe manager aan te stellen. Aan de ene kant moet je natuurlijk een trainer hebben, maar ze willen het zo snel mogelijk doen omdat ze niet kunnen wachten om de focus te verleggen naar volgend seizoen. Het is de oude politieke truc."

Mede-analist Roy Keane hoopt dat Ten Hag een grote vinger in de pap krijgt als het aankomt op het transferbeleid op Old Trafford. "Je hebt een trainer nodig die de macht en controle heeft binnen de club. De huidige trainer heeft die niet", doelt Keane op Ralf Rangnick. "Als de nieuwe trainer binnenkomt, moet de club achter hem staat. Hij moet grote beslissingen kunnen nemen over de transfers. De afgelopen jaren werden de beslissingen op transfergebied bovenin genomen. Dat is vaak niet goed uitgepakt. De trainer moet een belangrijke stem hebben daarin."

Volgens Neville is het belangrijk dat Ten Hag een bepaalde status krijgt die zijn voorgangers niet hadden. In zijn ogen zijn momenteel de spelers het uithangbord van de club, in plaats van de manager. "Manchester United heeft de afgelopen jaren spelers als Alexis Sánchez, Paul Pogba en Cristiano Ronaldo met veel bombarie binnengehaald. De spelers werden boven de trainer verheven. Bij Liverpool, Chelsea of Manchester City is de trainer de voornaamste figuur bij de club. Maar bij Manchester United zijn de trainers ondermijnd door de spelers een soort goddelijke status toe te kennen, die ze niet hebben waargemaakt."