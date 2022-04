Arnaut Danjuma verpest rentree van Jasper Cillessen met dubbelslag

Dinsdag, 19 april 2022 om 23:23 • Dominic Mostert

Villarreal heeft dinsdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om Europees voetbal. De nummer zeven van LaLiga was dankzij een dubbelslag van Arnaut Danjuma met 2-0 te sterk voor Valencia, dat veel spelers rust gaf. Door de zege komt Villarreal op drie punten afstand van de nummer zes Real Sociedad, die nog een wedstrijd tegoed heeft. De top zes kwalificeert zich voor Europees voetbal, al kan Villarreal nog plaatsing voor de Champions League veiligstellen door het toernooi dit seizoen te winnen.

Het was een heuglijke dag voor Jasper Cillessen, die na negentig dagen weer op het veld stond. Hij raakte op 19 januari geblesseerd tegen Sevilla (1-1) en moest een kuitoperatie ondergaan. In de laatste drie wedstrijden van Valencia behoorde hij weer tot de selectie, maar zat hij op de bank. De basisplek van Cillessen lijkt evenwel een bevestiging dat hij geldt als tweede keeper, want trainer José Bordalás steld een B-ploeg op met het oog op de bekerfinale van zaterdag tegen Real Betis. Ten opzichte van het competitieduel met Osasuna (1-2 nederlaag) van zaterdag behielden alleen Hélder Costa en Uros Racic hun basisplaats.

Danjuma moest het in de afgelopen twee competitiewedstrijden stellen met een invalbeurt van dertig minuten, maar had ditmaal een basisplaats en betaalde het vertrouwen terug. Na negen minuten mocht de aanvaller aanleggen vanaf elf meter en hij stuurde Cillessen de verkeerde kant op met een laag schot in de linkerhoek. De strafschop was het gevolg van een handsbal van verdediger Eray Comert na een kopbal van Aïssa Mandi. Danjuma verdubbelde de marge niet veel later. Na een strakke pass van Juan Foyth dook Danjuma op achter de defensie van Valencia en schoot hij diagonaal raak in de rechterhoek.

Op slag van rust probeerde Danjuma met een schot in de linkerhoek zijn hattrick te completeren, maar ditmaal bracht Cillessen wel redding. Halverwege de tweede helft werd een aansluitingstreffer van Denis Cheryshev afgekeurd wegens buitenspel; een inzet van Marcos André vanaf de rand van het strafschopgebied zeilde net naast. Valencia zocht naar de 2-1, maar in de laatste tien minuten was met name Villarreal gevaarlijk. Ondanks meerdere doelpogingen van Samuel Chukwueze bleef het bij 2-0.