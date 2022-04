Internazionale geeft AC Milan harde tik en bereikt finale van de Coppa Italia

Dinsdag, 19 april 2022 om 22:58 • Chris Meijer • Laatste update: 23:01

Internazionale heeft zich geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. De ploeg van trainer Simone Inzaghi was in de return van de halve finale met 3-0 te sterk voor AC Milan, mede dankzij de eerste treffer van Robin Gosens in het blauw-zwart. Wie de tegenstander wordt in de finale op 11 mei in het Stadio Olimpico van Rome moet woensdag blijken, als Juventus en Fiorentina strijden om de tweede finaleplek.

De heenwedstrijd van de halve finale tussen Inter en Milan - de nummers twee en één van de Serie A - eindigde begin vorige maand in een 0-0 gelijkspel. De twee voorgaande derby’s in de competitie eindigden een 1-1 gelijkspel en een 1-2 overwinning voor Milan, maar de start van het vierde treffen van dit seizoen was veelbelovend voor i Nerazzurri. Het duel was slechts vier minuten oud toen Nicolò Barella aan de rechterkant van het veld Matteo Darmian. Zijn voorzet kwam voor de voeten van Lautaro Martínez terecht, waarna de Argentijnse spits op fraaie wijze via de vingertoppen van doelman Mike Maignan tegen de touwen volleerde.

????????????, Lautaro Martinez ?? Met een waanzinnige pegel zet de Argentijn zijn ploeg op voorsprong ????#ZiggoSport #CoppaItalia #InterMilan pic.twitter.com/0UAkOBOKpK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 19, 2022

Milan liet zich niet uit het veld slaan en kwam steeds beter in de wedstrijd, wat resulteerde in mogelijkheden voor Alexis Saelemaekers, Rafael Leão en Theo Hernández. Kort voor rust wist Inter echter de marge te verdubbelen. Joaquín Correa lanceerde Martínez, die de uitgekomen Maignan te snel af was en zijn tweede van de avond binnen prikte. De tweede treffer van de avond veranderde niks aan de verhoudingen, ook niet na rust. Milan bleef nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt en leek die twintig minuten voor het einde te krijgen via Ismaël Bennacer, die raak schoot na een afgeslagen corner.

?????????? ????????????! ???? De Duitser (maar ook halve Nederlander) maakt zijn eerste doelpunt voor Inter en dat in de stadsderby ??#ZiggoSport #CoppaItalia #InterMilan pic.twitter.com/VttiJpNNiC — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 19, 2022

Bij Inter werd er direct misbaar gemaakt vanwege een vermeende handsbal van Fikayo Tomori. Scheidsrechter Maurizio Mariani werd echter om een andere reden naar het scherm geroepen: Pierre Kalulu stond hinderlijk buitenspel, waardoor de treffer werd geannuleerd. Met 82 minuten op de klok werd het duel definitief in het slot gegooid. Marcelo Brozovic vond de doorgelopen invaller Gosens, die van dichtbij zijn eerste doelpunt in het shirt van Inter aantekende en daarmee de eindstand op 3-0 bepaalde.