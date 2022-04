Flitsend Liverpool vernedert Manchester United opnieuw in Premier League

Dinsdag, 19 april 2022 om 22:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:56

Liverpool heeft Manchester United dinsdagavond een pijnlijke nederlaag toegediend. Het team van Jürgen Klopp won voor eigen publiek met 4-0 van de aartsrivaal. Via flitsend voetbal legde Liverpool de bezoekers in grote gedeelten van de wedstrijd de wil op; alleen in het eerste kwartier van de tweede helft oogde Manchester United enigszins dreigend. Door de zege neemt Liverpool de koppositie over van Manchester City, dat twee punten minder heeft en woensdag nog in actie komt tegen Brighton & Hove Albion.

Manchester United hoopte zich te revancheren na de 0-5 nederlaag van eerder dit seizoen tegen Liverpool, maar maakte zeker geen aanspraak op een resultaat. Cristiano Ronaldo was vanwege trieste privéomstandigheden niet aanwezig bij de wedstrijd. Maandag werd bekend dat Ronaldo en zijn vrouw Georgina Rodríguez een van hun twee verwachte kindjes zijn verloren: een zoontje overleefde de geboorte niet, maar een dochtertje kwam wel gezond ter wereld. Na zeven minuten, naar het rugnummer van Ronaldo, kreeg Ronaldo een staande ovatie van de supporters van Liverpool en klonk het You’ll Never Walk Alone op Anfield.

Ten tijde van het doelpunt stond Liverpool al met 1-0 voor. Een razendsnelle aanval werd afgerond door Luis Díaz. Een steekpass vanaf het middenveld over de rechterflank kwam terecht bij Mohamed Salah, die de bal ineens doorspeelde vanaf de zijkant van het zestienmetergebied. Van dichtbij schoot Díaz vervolgens raak. Via een vlotte combinatie verdubbelde Liverpool halverwege de eerste helft de marge. Met een messcherpe, achterwaartse pass stelde Mané zijn ploeggenoot Salah in staat om de bal aan te nemen in het strafschopgebied en doelman David de Gea te passeren.

De statistieken in de eerste helft waren zwaar in het voordeel van Liverpool: 76 om 24 procent balbezit, 9 om 0 doelpogingen, 7 om 1 hoekschoppen. In de tweede helft was het spelbeeld meer in evenwicht. Marcus Rashford en Anthony Elanga dwongen Alisson Becker tot een redding; in de rebound werd Rashford afgevlagd, maar hij leek geen buitenspel te staan en had wellicht kunnen scoren. Kort daarna was het raak aan de overzijde. Opnieuw lanceerde de thuisploeg een flitsende aanval; ditmaal was Mané de afmaker na een voorzet van Díaz. Vijf minuten voor tijd maakte Salah de vernedering compleet. Hij werd de eerste Premier League-speler ooit met vijf goals in één seizoen tegen Manchester United.