Van der Gijp claimt flinke afkoopsom voor Arne Slot: ‘Echt waar? Zo hoog?!’

Dinsdag, 19 april 2022 om 22:46 • Laatste update: 23:08

Arne Slot heeft bij Feyenoord een contractuele afkoopsom van zeven miljoen euro, zo claimt René van der Gijp. In februari lichtte Feyenoord nog een optie in het contract van de trainer, die daardoor tot medio 2024 vastligt. Door analisten wordt Slot regelmatig in verband gebracht met Ajax, maar Johan Derksen verwacht niet dat de club uit Amsterdam bereid is om een dergelijke afkoopsom te betalen.

In de uitzending van Vandaag Inside reageert Derksen dinsdagavond op een column van Willem van Hanegem, waarin Slot werd opgeroepen om een duidelijk antwoord te geven op de vragen over Ajax. "De deur staat wat hem betreft open, anders zeg je gewoon een keer ‘wegwezen nou met jullie vragen, ik ben trainer van Feyenoord en ik ga niet naar Ajax’. Dan is het einde discussie", zei Van Hanegem. "Maar ik kan me voorstellen dat hij niet duidelijk is", reageert Derksen. "Misschien is het niet aan de orde en dan vind ik het ook wel netjes dat hij niet mee speculeert."

Dinsdag schreef De Telegraaf dat Alfred Schreuder een serieuze kandidaat is om de naar Manchester United vertrekkende Erik ten Hag op te volgen. De clubleiding heeft bij Club Brugge geïnformeerd naar de trainer, die 'hoog op het lijstje' zou staan. Naar verluidt kan Schreuder voor anderhalf miljoen euro worden losgeweekt. Derksen noemt hem 'een heel goede kandidaat'. "Ik had niet aan hem gedacht, want ik vond Peter Bosz ook heel geschikt. Die lijkt nu in Lyon te blijven. Ik heb het volste vertrouwen in Schreuder. Hij heeft bij TSG Hoffenheim en Club Brugge ook internationale ervaring opgedaan. Hij geldt als een tactisch brein."

Derksen zegt te denken dat voor Slot ook een afkoopsom betaald moet worden. "Ja, die afkoopsom is zeven miljoen. Dat hoorde ik vanmiddag", antwoordt Van der Gijp daarop. Het bedrag wordt door presentator Wilfred Genee 'wel extreem' genoemd. "Echt waar?! Hoe kan het zo hoog zijn?", vraagt hij zich af. Ook Derksen vindt het aan de hoge kant. "Dat betalen ze niet. Dan zou ik voor Schreuder gaan." Dat de naam van Schreuder opduikt bij Ajax is enigszins verrassend te noemen, daar de voormalig trainer van FC Twente en TSG Hoffenheim pas een paar maanden in dienst is bij Brugge. Anderzijds werkte hij al eens als assistent bij Ajax onder Ten Hag.