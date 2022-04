Stunt blijft uit in DFB Pokal: Mark Flekken schrijft geschiedenis met Freiburg

Dinsdag, 19 april 2022 om 22:42 • Chris Meijer • Laatste update: 23:01

SC Freiburg heeft zich geplaatst voor het eerst in de clubgeschiedenis geplaatst voor de finale van de DFB Pokal. De nummer vijf van de Bundesliga was dinsdagavond met Mark Flekken onder de lat met 1-3 te sterk voor Hamburger SV, dat in eigen stadion niet kon stunten. Freiburg gaat het op 21 mei in het Olympiastadion van Berlijn opnemen tegen RB Leipzig of Union Berlin.

HSV - de huidige nummer zes van de 2.Bundesliga met Ludovit Reis in de basiself - was de grootste verrassing in de halve finales van de DFB Pokal en rekende onderweg naar de laatste vier af met onder meer 1.FC Köln. Het werd in de eigen Imtech Arena echter al snel duidelijk dat een nieuwe stunt er niet in zat. De wedstrijd was slechts elf minuten oud toen Nils Petersen namens Freiburg de openingstreffer tegen de touwen kopte, nadat doelman Daniel Heuer een na een hoekschop teruggebrachte voorzet niet afdoende kon wegwerken.

Nicolas Höfler verdubbelde de marge zes minuten later al: de middenvelder kreeg op de rand van het strafschopgebied de ruimte om uit te halen en zag zijn schot via Sebastian Schonlau tegen de touwen gaan. Alle hoop kon voor HSV na 35 minuten spelen definitief de prullenbak in. Nico Schlotterbeck gleed uit in het strafschopgebied van de thuisploeg, waarna Moritz Heyer ogenschijnlijk in een poging om de bal te spelen tegen hem aan trapte. Scheidsrechter Deniz Aytekin gaf na inmenging van de VAR een strafschop, die door Vincenzo Grifo werd omgezet in een doelpunt.

Het oppermachtige halfuur bleek voldoende om de finale te bereiken, want de marge kwam niet meer in gevaar. HSV drong desondanks wel aan in de tweede helft en kreeg kort voor het einde loon naar werken, toen Robert Glatzel de eindstand op 1-3 bepaalde. De tweede finalist wordt woensdagavond duidelijk, als in Leipzig de andere halve finale tussen RB Leipzig en Union Berlin op het programma staat.