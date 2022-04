Eerste Premier League-promovendus bekend; Mitrovic maakt 40ste treffer

Dinsdag, 19 april 2022 om 22:36 • Chris Meijer • Laatste update: 22:45

Fulham heeft zich dinsdagavond verzekerd van promotie naar de Premier League. The Cottagers wonnen in eigen stadion met 3-0 van Preston North End en zijn daardoor zeker van een plek bij de eerste twee van de Championship. Aleksandar Mitrovic was met twee treffers andermaal de grote man aan de zijde van Fulham en tilde zijn seizoenstotaal daarmee naar veertig.

Fulham pendelt de afgelopen jaren op en neer tussen de Championship in de Premier League: op de promotie in 2018 via de play-offs volgden achtereenvolgens een degradatie, een promotie en een degradatie. Fulham presteert dit seizoen ijzersterk en dat is grotendeels te danken aan Mitrovic. De Servische spits - vorig seizoen slechts drie keer trefzeker in de Premier League - kroonde zich in februari al tot topscorer aller tijden van de Championship, door het record van Ivan Toney (31 doelpunten namens Brentford in het seizoen 2020/21) uit de boeken te schieten.

Mitrovic was ook dinsdagavond de grote man aan de zijde van Fulham. Met negen minuten op de klok vond Fábio Carvalho de topschutter in het strafschopgebied, waar hij met een handige voetbeweging doelman Daniel Iversen passeerde. Nog voor rust nam Fulham alle hoop voor Preston North End weg. Na ruim een halfuur bracht Neeskens Kebano via een tegenstander Carvalho in stelling, waarna de naar Liverpool vertrekkende aanvallende middenvelder de bal in de verre hoek plaatste.

Het slotakkoord van de eerste helft werd verzorgd door Mitrovic, die na een pass van Harry Wilson aannam en razendsnel binnen het strafschopgebied tot een doeltreffend schot kwam. Die marge kwam na rust niet meer in gevaar, maar Fulham slaagde er eveneens niet meer in om de marge nog verder op te voeren. Mitrovic was nog het dichtst bij een treffer: de lat voorkwam zijn derde doelpunt van de avond.

Fulham heeft met nog vier wedstrijden te spelen een voorsprong van dertien punten op nummer drie Huddersfield Town. De kans is groot dat de Londenaren er eveneens met de titel vandoor gaan in de Championship, daar naaste achtervolger Bournemouth negen punten én een wedstrijd minder heeft. Als de situatie op de ranglijst zo blijft, gaat Bournemouth het tweede Premier League-ticket pakken en spelen Huddersfield Town, Luton Town, Nottingham Forest en Sheffield United de play-offs om promotie.