FC Twente sluit langverwachte deal van anderhalf miljoen euro met PSV

Dinsdag, 19 april 2022 om 22:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:30

Michal Sadílek maakt definitief de overstap van PSV naar FC Twente, zo melden TC Tubantia en het Eindhovens Dagblad dinsdagavond. Dit seizoen wordt de middenvelder nog gehuurd, maar woensdag tekent hij een contract voor twee seizoenen met de optie voor een extra jaar. Twente voldoet aan de optie tot koop van anderhalf miljoen euro.

PSV heeft ook een doorverkooppercentage bedongen, dat volgens het Eindhovens Dagblad vermoedelijk rond de tien à vijftien procent ligt. Sadilek, 22 jaar, is een dragende kracht in de ploeg van Ron Jans. Er was Twente daarom veel aan gelegen om de Tsjech binnenboord te houden. Dinsdag onderhandelde Sadílek met technisch directeur Jan Streuer en er lijkt inmiddels sprake van een akkoord over de contractuele voorwaarden, waardoor niets de contractondertekening nog in de weg staat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eind maart lichtte PSV de optie in het aflopende contract van Sadílek, waardoor hij tot 2023 vast kwam te liggen in Eindhoven. Daarmee voorkwam PSV een transfervrij vertrek in de zomer. De middenvelder laat dit seizoen een goede indruk achter bij FC Twente, waar hij basisspeler is. Sadílek speelde voorlopig 28 officiële wedstrijden voor de Tukkers, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 2 assists.

Sadílek is sinds afgelopen zomer bovendien een vaste waarde in de Tsjechische selectie en was in de afgelopen wedstrijden basisspeler. PSV nam hem in 2015 over van 1.FC Slovácko en uiteindelijk kwam hij voorlopig tot veertig optredens in het eerste elftal van de Eindhovenaren. De middenvelder, die ook als linksback uit de voeten kan, is bezig aan zijn tweede huurperiode, na vorig seizoen tijdelijk bij Slovan Liberec in zijn geboorteland te hebben gespeeld.