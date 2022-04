Trabzonspor zet dankzij laat doelpunt eerste stap naar bekerfinale

Dinsdag, 19 april 2022 om 21:38 • Dominic Mostert

Trabzonspor heeft dinsdagavond een eerste stap gezet richting het bereiken van de finale van het bekertoernooi in Turkije. De koploper van de Süper Lig won met 1-0 van Kayserispor en speelt op 10, 11 of 12 mei de return. De andere halve finale gaat tussen Alanyaspor en Sivasspor.

Trabzonspor won de beker al negen keer, terwijl Kayserispor alleen in 2008 aan het langste eind trok. Hoewel de topclub ogenschijnlijk onbedreigd afstevent op de landstitel, was een opsteker wel welkom na vier opeenvolgende competitiewedstrijden zonder zege. In de eerste helft tegen Kayserispor waren de meeste kansen voor Trabzonspor. Na een kwartier leverde Edin Visca met de buitenkant van de voet een voorzet op Jean Evrard Kouassi, wiens kopbal uit de doelmond werd gehaald door verdediger Mert Çetin.

Halverwege de eerste helft werd een laag schot van Visca gepareerd door keeper Silviu Lung Jr.; drie minuten voor de rust probeerde de nummer 11 van Trabzonspor het opnieuw, maar ditmaal zeilde zijn inzet naast. Pas vlak voor de rust liet Kayserispor van zich horen. Uit een hoekschop ontstond van dichtbij een kans voor Çetin, die de bal naast werkte onder druk van tegenstanders.

Trabzonspor liet in de tweede helft enkele kansen missen, maar sloeg in minuut 87 toch toe. Invaller Anthony Nwakaeme kreeg de bal op behendige wijze bij Andreas Cornelius, die het leer aannam op de borst en vanaf de vijfmeterlijn afrondde. Omdat een vrije trap van Ilhan Parlak werd gekeerd door doelman Ugurcan Çakir, heeft Trabzonspor een aardige uitgangspositie voor de return van volgende maand.