Fans Liverpool staan op en zingen You'll Never Walk Alone voor Ronaldo

Dinsdag, 19 april 2022 om 21:19 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:03

Supporters van Liverpool hebben Cristiano Ronaldo dinsdagavond een hart onder de riem gestoken. In de wedstrijd tegen Manchester United klonk na zeven minuten een luid applaus en zongen supporters het You'll Never Walk Alone. Uiteraard klapten ook de meegereisde Manchester United-fans voor hun aanvaller. Maandag werd bekend dat Ronaldo en zijn vrouw Georgina Rodríguez een van hun twee verwachte kindjes zijn verloren.

Ronaldo en zijn partner verloren een zoontje. Het stel was in verwachting van een twee-eiige tweeling. Het meisje is gezond ter wereld gekomen. Vanwege de privéomstandigheden is Ronaldo niet aanwezig bij de wedstrijd. Liverpool kwam op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Luis Díaz in de vijfde minuut. Twee minuten daarna, een verwijzing naar rugnummer 7, kreeg Ronaldo een staande ovatie in het stadion van de aartsrivaal.